Sự thật về người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Hàn Quốc

Không ít người đã đưa ra những dự đoán về ngày tận thế trong những năm qua nhưng đều không chính xác. Trong số những dự đoán về tận thế, đáng chú ý là dự báo của người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời - phong trào tôn giáo đang gây xôn xao dư luận Việt Nam.



Năm 1964, Ahn Sahng Hong sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Hàn Quốc. Trụ sở chính của phong trào tôn giáo này được đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi. Sau khi Ahn Sahng Hong qua đời năm 1985, Hội Thánh do Jang Gil Ja và Kim Joo Cheol tiếp quản và dẫn dắt.

Khi còn sống, Ahn Sahng Hong đã đưa ra một số dự đoán về ngày tận thế. Cụ thể, theo Examiningthewmscog, trong cuốn sách "The Bridegroom Was A Long Time In Coming, And They All Fell Asleep" (tạm dịch Tân Nương đã tới lâu rồi, và họ đang trở nên buồn ngủ), người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời đưa ra dự đoán về ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012.

Để đưa ra lời tiên tri về tận thế trên, Ahn Sahng Hong đã đề cập đến những nội dung trong Kinh Thánh và đi đến kết luận về thời điểm Trái đất sẽ bị hủy diệt. Trên thực tế, thế giới đã bước qua năm 2012 mà không xảy ra thảm kịch diệt vong.

Ahn Sahng Hong - người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đây không phải là lần duy nhất Ahn Sahng Hong tiên tri về tận thế. Trước đó, vào năm 1956, người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời dự đoán ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 1967.

Khi lời tiên đoán tận thế xảy ra vào năm 1967 không trở thành sự thật, Ahn Sahng Hong lại tiếp tục đưa ra lời tiên tri khác về ngày Trái đất hủy diệt là vào năm 1988.

Tuy nhiên, cả 3 lần Ahn Sahng Hong tiên tri về ngày tận thế đều được thực tế chứng minh là sai sự thật. Qua đó có thể thấy người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời không hề có khả năng tiên tri tình hình thế giới trong tương lai.

Mời quý độc giả xem video: Thâm nhập trụ sở Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ (nguồn: VTC1)

Bên cạnh những tiên tri sai sự thật trên, Ahn Sahng Hong trong mắt các thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời được miêu tả là người không có vợ con, cống hiến cuộc đời để cứu rỗi, che chở cho nhân loại.

Tuy nhiên, trên thực tế, Ahn Sahng Hong được cho là đã kết hôn với Jang Gil-ja. Không những vậy, ông Ahn Sahng-hong còn nâng người vợ của mình lên thành Đức Chúa Trời Mẹ trong khi bản thân được tôn lên là Đức Chúa Trời Cha. Những điều này cho thấy những thông tin về Ahn Sahng Hong - người sáng lập nên Hội Thánh Đức Chúa Trời đều không đúng sự thật.