Sự thật không thể tin nổi về pharaoh Ai Cập Tutankhamun

Pharaoh Ai Cập Tutankhamun sinh năm 1341 TCN. Tutankhamun lên ngai vàng năm 1332 TCN khi 9 tuổi và chỉ cầm quyền trong 10 năm trước khi băng hà ở tuổi 19. Ảnh: National Trust for the Humanities. Nebkheperure Tutankhaten Tutankhamun, được biết đến với cái tên Tutankhamun hoặc Vua Tut là pharaoh Ai Cập của vương triều thứ 18 thời Tân Vương Quốc. Ngoài ra, vị pharaoh của Ai Cập này còn được gọi với một số tên khác như: Kanakht Tutmesut, Neferhepusegerehtawy Werahamun Nebrdjer, Wetjeskhausehetepnetjeru Heqamaatsehetepnetjeru Wetjeskhauitefre Wetjeskhautjestawyim hay Nebkheperure. Ảnh: Grosset & Dunlap. Giống như những gia đình hoàng tộc châu Âu thế kỷ 19, giao phối cận huyết khá phổ biến trong hoàng gia Ai Cập cổ đại. Pharaoh Ai Cập cổ đại nổi tiếng thế giới Tutankhamun là con trai của vị vua nổi tiếng Ankhenaten và em gái của nhà vua. Ảnh: Amarna Project. Các chuyên gia tìm được rất ít tài liệu về mẹ của Tutankhamun. Họ chỉ biết biệt danh của em gái của pharaoh Akhenaten là “The Younger Lady" mà chưa thể xác định được tên chính xác. Ảnh: Rama/Wikimedia Commons. Do là kết tinh của một cuộc hôn nhân cận huyết nên pharaoh Tutankhamun bị dị dạng với một hàm răng hô, khuôn mặt lệch, một bàn chân bị vẹo, hông dị tật và mắc bệnh động kinh. Ảnh: BBC. Do một bàn chân bị vẹo và hông dị tật nên pharaoh Tutankhamun cần đến những cây gậy chống để đi lại. Các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy hơn 100 gậy chống trong lăng mộ của vị vua huyền thoại này. Ảnh: Ancient Egypt & Archaeology. Pharaoh Tutankhamun là vị vua thiếu niên duy nhất trong lịch sử được giới chuyên gia, nhà khảo cổ quan tâm tâm nhiều nhất sau khi ông qua đời. Ảnh: BBC. Thời gian trị vì của pharaoh Tutankhamun tương đối ngắn, chỉ trong 10 năm nên hầu như vị vua thiếu niên này không để lại nhiều dấu ấn lớn. Tuy nhiên, pharaoh Tutankhamun đã có một số chiến dịch quân sự nhỏ chống lại kẻ thù Hittite. Ảnh: Critic Xtreme/via wordpress. Do lên ngôi từ khi còn nhỏ nên pharaoh Tutankhamun đã có 2 người cố vấn quan trọng, phò tá nhà vua là Horemheb - người đứng đầu quân đội Ai Cập và người cố vấn nổi tiếng tên Ay. Ảnh: After the Kings. Điều bất ngờ là ngay sau khi lên ngôi, pharaoh Tutankhamun đã nhanh chóng kết hôn với với người chị gái của mình là Ankhesenamun. Ảnh: Humans Are Free.

