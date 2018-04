Sự thật giật mình ít biết về tam giác quỷ Bermuda

Tam giác quỷ Bermuda là một trong những vùng biển nổi tiếng nhất thế giới. Nguyên nhân là vì nơi đây xảy ra nhiều vụ mất tích tàu thuyền, máy bay bí ẩn. Do vậy, vùng biển này được cho là không may mắn, người đi qua có thể gặp xui xẻo. Christopher Columbus là người đầu tiên ghi chép về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở tam giác Bermuda. Nhà hàng hải này từng viết rằng đã chứng kiến một ngọn lửa lớn rơi xuống biển. Thậm chí, la bàn trên con tàu mà Columbus đi không hoạt động khi tiến vào vùng biển Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda được công chúng biết đến rộng rãi khi tàu USS Cyclops chìm khiến 300 người trên tàu thiệt mạng khi đi qua khu vực tam giác quỷ Bermuda năm 1918. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm, con tàu trên vẫn chưa được tìm thấy. Đến năm 1941, hai tàu chị em của USS Cyclops cũng gặp nạn ở tam giác quỷ Bermuda. Hai con tàu này biến mất không để lại một dấu vết khiến vùng biển này càng trở nên kỳ bí hơn. Không ít tàu thuyền, máy bay mất tích ở tam giác quỷ Bermuda chưa bao giờ được tìm thấy. Số phận những người có mặt trên những chuyến đi ấy mãi là ẩn số, chưa tìm ra lời giải. Trước những vụ mất tích của hàng loạt tàu thuyền, máy bay ở tam giác quỷ Bermuda, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra một số giả thuyết để lý giải. Các cơn bão lớn, va phải rạn san hô, lỗi động cơ... là những nguyên nhân được liệt kê để lý giải những vụ mất tích trên. Thậm chí, một số người còn tin rằng, người ngoài hành tinh đứng sau những vụ mất tích bí ẩn của hàng loạt tàu thuyền, máy bay ở tam giác quỷ Bermuda. Một số nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra vùng biển tam giác quỷ Bermuda không nguy hiểm hơn so với những khu vực hàng hải khác. Mời quý độc giả xem video: Tàu Việt mất tích bí ẩn trên biển (nguồn: VTC)

Tam giác quỷ Bermuda là một trong những vùng biển nổi tiếng nhất thế giới. Nguyên nhân là vì nơi đây xảy ra nhiều vụ mất tích tàu thuyền, máy bay bí ẩn. Do vậy, vùng biển này được cho là không may mắn, người đi qua có thể gặp xui xẻo. Christopher Columbus là người đầu tiên ghi chép về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở tam giác Bermuda. Nhà hàng hải này từng viết rằng đã chứng kiến một ngọn lửa lớn rơi xuống biển. Thậm chí, la bàn trên con tàu mà Columbus đi không hoạt động khi tiến vào vùng biển Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda được công chúng biết đến rộng rãi khi tàu USS Cyclops chìm khiến 300 người trên tàu thiệt mạng khi đi qua khu vực tam giác quỷ Bermuda năm 1918. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm, con tàu trên vẫn chưa được tìm thấy. Đến năm 1941, hai tàu chị em của USS Cyclops cũng gặp nạn ở tam giác quỷ Bermuda . Hai con tàu này biến mất không để lại một dấu vết khiến vùng biển này càng trở nên kỳ bí hơn. Không ít tàu thuyền, máy bay mất tích ở tam giác quỷ Bermuda chưa bao giờ được tìm thấy. Số phận những người có mặt trên những chuyến đi ấy mãi là ẩn số, chưa tìm ra lời giải. Trước những vụ mất tích của hàng loạt tàu thuyền, máy bay ở tam giác quỷ Bermuda, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra một số giả thuyết để lý giải. Các cơn bão lớn, va phải rạn san hô, lỗi động cơ... là những nguyên nhân được liệt kê để lý giải những vụ mất tích trên. Thậm chí, một số người còn tin rằng, người ngoài hành tinh đứng sau những vụ mất tích bí ẩn của hàng loạt tàu thuyền, máy bay ở tam giác quỷ Bermuda. Một số nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra vùng biển tam giác quỷ Bermuda không nguy hiểm hơn so với những khu vực hàng hải khác. Mời quý độc giả xem video: Tàu Việt mất tích bí ẩn trên biển (nguồn: VTC)