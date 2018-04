Sử dụng tượng voi chuẩn phong thủy để cả năm bình an, khỏe mạnh

Khi nói đến năng lượng phong thủy của tượng voi, nhiều người có thể khẳng định rằng tượng voi đại diện cho quyền lực, uy nghi và lòng tốt. Voi là loài vật lớn nhất sống trên đất liền (cũng là một trong những loài động vật mạnh nhất). Voi cũng là một loài vật rất khôn ngoan và hiền hoà.

Sự tốt lành, may mắn, sự khôn ngoan và khả năng sinh sản là những nguồn năng lượng phong thủy chính mà tượng voi mang đến bất cứ không gian nào, dù là nhà riêng hay văn phòng.

Đặt tượng voi để cầu mong con cái

Với những cặp vợ chồng muộn đường con cái, bạn nên đặt 1 cặp tượng voi ở phòng ngủ hoặc tượng voi lớn trong phòng khách. Tượng voi tượng trưng cho sinh sản, sự sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống.

Ảnh minh họa. Đặt tượng voi để cầu bình an



Do sức mạnh thể chất của nó, voi đại diện cho sự bình an và sự ổn định. Bạn sẽ thường nhìn thấy một cặp tượng voi ở lối vào trong các tòa nhà ở châu Á, đền thờ hoặc doanh nghiệp. Bạn cũng có thể đặt tượng voi phong thủy ở cửa nhà mình.

Đặt tượng voi để cầu may mắn

Tương voi được xem là biểu tượng may mắn bởi lý do tôn giáo và thần thoại. Đặt tượng voi ở bàn trung tâm sẽ giúp nguồn năng lượng may mắn phân tán và lan tỏa khắp nhà hoặc văn phòng.

Đặt tượng voi để cầu học thức, trí tuệ

Con voi là một trong những con vật thiêng liêng trong Phật giáo và thường được mô tả trong thần thoại Ấn Độ. Biểu tượng này có thể được sử dụng để cầu học thức, trí tuệ, đỗ đạt.

Sử dụng tượng voi để cầu tình duyên

Mặc dù một số chuyên gia tư vấn phong thủy thường khuyên các cặp vợ chồng nên đặt 1 cặp voi trong phòng ngủ để cả 2 luôn thấu hiểu, thuận hòa, yêu thương nhau.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!