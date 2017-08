Soi lối sống dị của trào lưu Hippie thập niên 1960-1970 (2)

Hai học sinh phong cách Hippie ở trường trung học Shasta Free, một ngôi trường tự do ở San Francisco, "thủ phủ" phong trào Hippie của nước Mỹ, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Phong cách Hippie tràn ngập ở trường Shasta Free, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Các thành viên của một cộng đồng Hippie ngồi thiền trong một căn phòng ở San Francisco, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một cặp đôi trong căn phòng ở công xã Cứu độ Thế giới, một cộng đồng Hippie đô thị ở thành phố San Francisco, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Nhà ăn của công xã Cứu độ Thế giới, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một ngôi nhà gỗ nửa chìm dưới lòng đất ở công xã Lorien, bang New Mexico, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một cô gái đánh đàn bên ngoài túp lều của mình ở công xã Lorien, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một thanh niên làm đất trên cánh đồng của công xã Lorien, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Các xã viên nghỉ giải lao sau buổi làm đồng ở công xã Lorien, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Các cô gái tán gẫu và may vá quần áo trong thời gian rảnh rỗi ở công xã Lorien , 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một người đàn ông Hippie và chú dê cưng tại công xã của mình, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Tranh cổ động Liên Xô có nội dung "Bạn vẫn chưa tham gia hợp tác xã. Hãy đăng ký ngay!" bên trong một ngôi nhà ở công xã Hippie, nước Mỹ năm 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Cặp đôi Hippie trên xe phân khối lớn ở California, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Những tác phẩm nghệ thuật Hippie do sinh viên làm được trưng bày trong sân trường ĐH, Santa Monica, California 1968. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một khu trại của những người Hippie mê xe phân khối lớn ở Mỹ năm 1971. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos.

