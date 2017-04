Sở hữu nốt ruồi này, ắt ăn sung mặc sướng cả đời

Nốt ruồi ở huyệt thái dương: Theo tướng số, huyệt thái dương là “cung thiên di”, là nơi để xem về việc xuất hành đi xa, đi du lịch, di dân. Nếu ở huyệt thái dương là nốt ruồi xấu có nghĩa việc đi du lịch hay đi xa làm ăn không thuận lợi. Ngược lại nếu là nốt ruồi tốt chứng tỏ việc di chuyển gặp nhiều may mắn, đi xa làm ăn có tài lộc. Ảnh: ixiumei.com. Nốt ruồi ở giữa hai lông mày: Trong tướng số, khu vực giữa hai lông mày được gọi là “cung sự nghiệp”, là nơi để xem về việc thăng tiến của mỗi người. Từ khí sắc của khu vực này có thể phán đoán được phúc, họa, cát hung trong cuộc sống của mỗi người. Nếu vị trí này có nốt ruồi tốt thì chủ nhân của nốt ruồi đó sẽ có một sự nghiệp sáng sủa. Tuy nhiên, cần chú ý nếu người nào có nốt ruồi màu xám mọc giữa hai lông mày sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về chuyện tình cảm hôn nhân. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi ở cuối lông mày: Phần cuối lông mày trong tướng số được gọi là “Thái hà”, là nơi để xem về tài năng và lí trí của mỗi người. Nếu ở đây có nốt ruồi tốt, có thể coi là “Hỉ thượng mi tiêu” có nghĩa bạn có những mối quan hệ xã hội vô cùng tốt đẹp, làm ăn kinh doanh phát đạt. Ngược lại nếu người nào có nốt ruồi xấu ở “Thái hà” thì anh, chị, em ruột thịt hoặc họ hàng của người đó sẽ gặp những chuyện không may như chân, tay bị thương hoặc bị phản bội trong hôn nhân. Ảnh: sohu.com. Nốt ruồi ở đầu mũi, cánh mũi: Theo tướng số, mũi được coi là “cung Tài bạch”, đầu mũi càng đầy thì thu nhập càng lớn, cánh mũi càng dày thì tiền bạc càng nhiều. Đầu mũi đột nhiên xuất hiện nốt ruồi tượng trưng cho việc có may mắn nhỏ về tài lộc. Nếu phụ nữ có nốt ruồi ở đầu mũi thì sẽ lận đận trong chuyện tình duyên, sức khỏe không tốt, đặc biệt khi 48 tuổi cần hết sức lưu ý đên sức khỏe. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi ở môi trên: Môi trên có nốt ruồi là phúc tướng trong tướng số, điều này tượng trưng cho việc không phải lo nghĩ về “cơm, áo, gạo, tiền”. Ngoài việc thường xuyên được người khác mời ăn, người này còn có các mối quan hệ xã hội, kinh doanh vô cùng tốt đẹp. Nhưng đây cũng là người hay nói thẳng nói thật, khiến người khác dễ mất lòng, đặc biệt số mệnh của họ kỵ Thủy nên trong đời dễ gặp tai nạn về nước. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi ở gò má: Người có nốt ruồi tốt ở gò má thường có địa vị và quyền chức nhất định trong công việc. Nếu ở vị trí này có nốt ruồi xấu chứng tỏ bạn là người rất dễ tin người nên rất dễ bị mắc lừa, bán đứng, khi yêu thì dễ bị “kẻ thứ ba”cướp mất người yêu. Ảnh: image.baidu.com. Nốt ruồi ở ngực: Người có nốt ruồi ở ngực là người có mệnh phú quý, là người nắm kinh tế trong gia đình. Ảnh: threetong.com. Nốt ruồi trong lòng bàn tay: Người có nốt ruồi ở vị trí này là người thông mình, tiền bạc sung túc. Khi về già sẽ đạt được thành tựu lớn. Ảnh: threetong.com. Nốt ruồi ở lòng bàn chân: Người có nốt ruồi ở khu vực này là người thường có cơ hội được đi du lịch nhiều nơi, cũng là người có quyền có chức. Ảnh: meiguoshenpo.com. Nốt ruồi ở cơ quan sinh dục: Nam giới có nốt ruồi ở cơ quan sinh dục là người giàu có và thường sinh ra những người con tài giỏi, còn phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này ắt là người có tướng phú quý, giàu sang. Ảnh: image.baidu.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Nốt ruồi ở huyệt thái dương: Theo tướng số, huyệt thái dương là “cung thiên di”, là nơi để xem về việc xuất hành đi xa, đi du lịch, di dân. Nếu ở huyệt thái dương là nốt ruồi xấu có nghĩa việc đi du lịch hay đi xa làm ăn không thuận lợi. Ngược lại nếu là nốt ruồi tốt chứng tỏ việc di chuyển gặp nhiều may mắn, đi xa làm ăn có tài lộc. Ảnh: ixiumei.com. Nốt ruồi ở giữa hai lông mày: Trong tướng số, khu vực giữa hai lông mày được gọi là “cung sự nghiệp”, là nơi để xem về việc thăng tiến của mỗi người. Từ khí sắc của khu vực này có thể phán đoán được phúc, họa, cát hung trong cuộc sống của mỗi người. Nếu vị trí này có nốt ruồi tốt thì chủ nhân của nốt ruồi đó sẽ có một sự nghiệp sáng sủa. Tuy nhiên, cần chú ý nếu người nào có nốt ruồi màu xám mọc giữa hai lông mày sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về chuyện tình cảm hôn nhân. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi ở cuối lông mày: Phần cuối lông mày trong tướng số được gọi là “Thái hà”, là nơi để xem về tài năng và lí trí của mỗi người. Nếu ở đây có nốt ruồi tốt, có thể coi là “Hỉ thượng mi tiêu” có nghĩa bạn có những mối quan hệ xã hội vô cùng tốt đẹp, làm ăn kinh doanh phát đạt. Ngược lại nếu người nào có nốt ruồi xấu ở “Thái hà” thì anh, chị, em ruột thịt hoặc họ hàng của người đó sẽ gặp những chuyện không may như chân, tay bị thương hoặc bị phản bội trong hôn nhân. Ảnh: sohu.com. Nốt ruồi ở đầu mũi, cánh mũi: Theo tướng số, mũi được coi là “cung Tài bạch”, đầu mũi càng đầy thì thu nhập càng lớn, cánh mũi càng dày thì tiền bạc càng nhiều. Đầu mũi đột nhiên xuất hiện nốt ruồi tượng trưng cho việc có may mắn nhỏ về tài lộc. Nếu phụ nữ có nốt ruồi ở đầu mũi thì sẽ lận đận trong chuyện tình duyên, sức khỏe không tốt, đặc biệt khi 48 tuổi cần hết sức lưu ý đên sức khỏe. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi ở môi trên: Môi trên có nốt ruồi là phúc tướng trong tướng số, điều này tượng trưng cho việc không phải lo nghĩ về “cơm, áo, gạo, tiền”. Ngoài việc thường xuyên được người khác mời ăn, người này còn có các mối quan hệ xã hội, kinh doanh vô cùng tốt đẹp. Nhưng đây cũng là người hay nói thẳng nói thật, khiến người khác dễ mất lòng, đặc biệt số mệnh của họ kỵ Thủy nên trong đời dễ gặp tai nạn về nước. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi ở gò má: Người có nốt ruồi tốt ở gò má thường có địa vị và quyền chức nhất định trong công việc. Nếu ở vị trí này có nốt ruồi xấu chứng tỏ bạn là người rất dễ tin người nên rất dễ bị mắc lừa, bán đứng, khi yêu thì dễ bị “kẻ thứ ba”cướp mất người yêu. Ảnh: image.baidu.com. Nốt ruồi ở ngực: Người có nốt ruồi ở ngực là người có mệnh phú quý, là người nắm kinh tế trong gia đình. Ảnh: threetong.com. Nốt ruồi trong lòng bàn tay: Người có nốt ruồi ở vị trí này là người thông mình, tiền bạc sung túc. Khi về già sẽ đạt được thành tựu lớn. Ảnh: threetong.com. Nốt ruồi ở lòng bàn chân: Người có nốt ruồi ở khu vực này là người thường có cơ hội được đi du lịch nhiều nơi, cũng là người có quyền có chức. Ảnh: meiguoshenpo.com. Nốt ruồi ở cơ quan sinh dục: Nam giới có nốt ruồi ở cơ quan sinh dục là người giàu có và thường sinh ra những người con tài giỏi, còn phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này ắt là người có tướng phú quý, giàu sang. Ảnh: image.baidu.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).