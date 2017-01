Siêu sim 098.9999999 Ngọc Trinh đấu giá lại có mang đến tài lộc?

Siêu sim 098.9999999 qua tay 3 đời chủ chỉ trong 2 năm

Siêu sim 0989999999 là một trong những sim đẹp nhất của nhà mạng Viettel, được mua đi bán lại nhiều lần và 4 lần trong 2 năm qua. 10 năm trước, siêu sim này chỉ có giá khởi điểm 120 triệu đồng, nhưng đến giờ giá trị đã tăng gấp nhiều lần và mới được Ngọc Trinh bán đấu giá đến 18,688 tỉ đồng hôm 15.1. Thế nhưng, do nữ doanh nhân đeo mặt nạ không chịu trả tiền như cam kết (?!) nên bạn gái tỷ phú Hoàng Kiều phải thông báo đấu giá lại siêu sim này trên Facebook tối qua.

Ngọc Trinh thông báo đấu giá lại siêu sim 098.9999999 do nữ doanh nhân giấu mặt không trả tiền như cam kết?!

Trước khi bán cho Ngọc Trinh chiều 2.1.2017 với giá được cho 15 tỉ đồng, anh Bùi Nguyễn Gia Khang là người sở hữu siêu sim 098.9999999. Sinh năm 1987, anh Gia Khang tiết lộ từng mua sim này từ ông Hồ Huy - Chủ tịch tập đoàn Mai Linh vì mục đích từ thiện.

Năm 2005, ông Hồ Huy đã đấu giá sim thành công. Trong suốt 10 năm sau đó (2005-2015), sim này được sử dụng chính trong hoạt động kinh doanh, trao đổi thông tin của công ty. Đầu năm 2015, Tập đoàn Mai Linh bán đấu giá sim khủng để bổ sung vào quỹ An toàn Giao thông và Phát triển cộng đồng. Giá trị được người mua công bố là gần 5 tỉ đồng.

Điều đáng nói là Thái Minh Phương, đại gia trong lĩnh vực kinh doanh sim số đẹp, mua siêu sim này từ ông Hồ Huy, sau đó nhượng lại cho anh Bùi Nguyễn Gia Khang và lãi khoảng 500 triệu đồng từ phi vụ làm ăn này.

Ngọc Trinh và Thanh Thanh Huyền trao siêu sim 098.9999999 cho nữ doanh nhân bí ẩn.

Theo anh Gia Khang, siêu sim 098.9999999. từng đứng tên ông Hồ Huy từ ngày 15.4.2005 và dùng 10 năm không sang tên đổi chủ. Đến 13 giờ 23 ngày 23.3.2015 là lần đầu tiên sang tên đổi chủ qua tên anh Gia Khang.

Cũng theo Gia Khang, siêu sim này được anh mua lại với giá gần 5 tỉ đồng. Mục đích chính để nhân viên sử dụng làm tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty chứ không phục vụ cá nhân bởi hàng ngày có hàng nghìn tin nhắn và cuộc gọi đến.

Lý do Gia Khang im tiếng thời đó bởi anh là dân làm ăn, không muốn xuất hiện trên báo. Hơn nữa, nếu thấy bỏ ra 5 tỉ đồng để mua sim, nhiều người sẽ soi mói, gièm pha, không tốt cho việc kinh doanh của anh.

Siêu sim 098.9999999 có mang tài lộc cho chủ?

Trao đổi với Đời sống & Pháp luật, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết: "Một sim số hợp phong thủy không nhất thiết phải là sim số đẹp mà cần hội đủ các yếu tố hòa hợp âm dương, ngũ hành, chứa vượng khí, may mắn, tốt lành… Sở hữu sim số đẹp sẽ mang lại cho người dùng một đẳng cấp khác biệt. Họ có thể gặp thuận lợi trong kinh doanh vì khách hàng dễ nhớ số điện thoại, nâng tầm uy tín hơn. Tuy nhiên, nó chỉ có tính chất tương đối bởi không phải ai bỏ tiền triệu, tiền tỉ ra mua sim hợp phong thủy đều phân biệt được đâu là số đẹp, số xấu, hoặc biết rằng số điện thoại ấy có phù hợp với mình hay không. Nhiều sim số bạc tỉ cũng có thể cực xấu”.

Ông Cương lý giải, theo phong thủy, với quy luật về âm dương ngũ hành, con người được chia thành năm loại vật chất: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các con số cũng được chia thành ngũ hành và cũng có sự tương tác với người sử dụng chúng, từ đó mang lại sự cát hung cho người dùng. Cụ thể hơn, số thuộc hành kim là 6 và 7; hành mộc là 3 và 4; hành thổ là 2, 5 và 8; hành hỏa là 9 và hành thủy là 1.

Ví dụ, người có mệnh mộc theo phong thủy tốt và tương sinh là hành thủy (thủy sinh mộc). Bởi vậy, con số 1 sẽ mang lại may mắn cho người dùng. Ứng vào đó, có thể thấy, anh Bùi Nguyễn Gia Khang mang mệnh hỏa và tương sinh là mệnh mộc. Con số 3 và 4 sẽ mang lại may mắn cho anh. Tuy nhiên, sim 098.9999999 lại không có hai con số này, bởi vậy nó không đẹp và không hợp với mệnh của anh Gia Khang. Đó có lẽ là lý do đại gia gốc Bình Định bán siêu sim này cho Ngọc Trinh.