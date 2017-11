Sắp hết năm, trồng ngay những cây này trước nhà để đón nhiều tài lộc

1. Cây trúc, cây tre



Hai loại cây cảnh này rất dễ sống và không cần mất công chăm sóc nhiều. Theo phong thủy, tre, trúc sẽ mang lại may mắn và an lành cho gia đình, bởi chữ "trúc" gần âm với chữ "chúc", mang ý nghĩa là sự chúc phúc tốt đẹp.

Ảnh minh họa. Cây tre còn là biểu tượng mạnh mẽ cho tuổi thọ, cho tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, vì nó là loại cây luôn luôn tươi xanh và sống tốt quanh năm, dù trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Chẳng thế mà người ta coi cây tre là biểu tượng của làng quê Việt Nam, của đất nước, con người Việt Nam. Tre, trúc có thể trồng xung quanh hàng rào, trước hiên nhà hoặc trong vườn. Tùy theo diện tích và không gian rộng hay hẹp mà bạn có thể chọn loại tre, trúc cảnh phù hợp. 2. Cây cau Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta xưa có câu: “Chuối sau, cau trước”, vì cau thuộc thân gỗ là Mộc, Mộc sinh Hỏa sẽ khởi sự cho đường công danh tốt đẹp. Ngoài ra, hình dáng của cau thẳng đứng, không mọc bụi um tùm, luôn vươn dài lên trên, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng, dương khí cần thiết vào ngôi nhà. Cây cau cũng ít rụng lá nên không làm mất tính thẩm mỹ của không gian. Ảnh minh họa.

Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ.

Người ta còn có câu thơ về việc trồng cau, chuối:

"Trước nhà dương thịnh nhờ cau

Vươn cao đứng thẳng đượm màu uy nghi

Âm suy chuối ngự sau hè

Nên thơ mái ấm sử thi rạng ngời"

3. Cây cọ

Cây cọ là loại cây thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu, dù trồng nội thất hay ngoại thất. Không chỉ vậy, nó còn là loại cây có tác dụng điều hòa, cải thiện và thanh lọc không khí rất lớn, đặc biệt hấp thụ khói thuốc lá và chất độc tồn dư do tàn thuốc lá gây nên.

Với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt, cây cọ cảnh có ý nghĩa mang niềm vui, sự hi vọng, may mắn tài lộc đến với gia chủ, như chiếc quạt lớn xua đi những điều xấu, đem lại điềm lành, sinh tài giữ của. Bởi những lý do trên mà rất nhiều cơ quan hay công viên, sân vườn hiện nay chọn trồng cây cọ cảnh trong khuôn viên dù có nhiều loại cây khác đẹp hơn.

4. Cây dừa cảnh

Tuy là loại cây khá khó tìm giống và có giá không rẻ, cần sự chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng dừa cảnh là loại cây rất đáng trồng trước nhà bởi nó không những có khả năng thanh lọc không khí mà còn có thể đem đến may mắn tài lộc và điềm lành cho cả gia đình, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, phát lộc phát tài.

5. Cây hoa hòe

Dân gian xưa có câu: "Một cây hòe trước nhà, không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Cây hoa hòe với mùi thơm dễ chịu ngoài công dụng là một vị thuốc quý trong y học, còn mang ý nghĩa phong thủy là mang lại sự tài lộc, phú quý, sung túc cho gia chủ khi được trồng trước nhà.

6. Cây thuộc họ cam, chanh

Những loại cây thuộc họ cam, chanh như: chanh, quất, cam, quýt rất thích hợp đặt ở cửa ra vào. Đây là những loại cây mang đến nguồn tiền tài dồi dào cho gia chủ, đặc biệt là những dịp năm mới và đầu xuân. Hơn nữa, quả cam, chanh… giống như một kiểu “mộc nhãn” giúp chủ nhân tinh tường, nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc để hóa giải.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo!