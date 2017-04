Sai lầm phong thủy khiến gia chủ mãi nghèo kiết xác

Tài vị không đúng: Theo phong thủy nhà ở, nguyên nhân dẫn đến việc hao tổn tài vận là do bố cục tài vị không đúng. Do bố cục sai nên dẫn đến việc gia chủ mất tiền, mất đồ. Ảnh: qingdaonews.com. Tài vị của ngôi nhà không đúng thường do việc xây dựng, sửa chữa, bài trí không hợp lý như tài vị bị lộ ra ngoài , tài vị không cố định, hoặc tài vị bị chèn bởi vật khác hoặc tương xung với đồ vật xung quanh. Điều này đương nhiên sẽ dẫn đến việc hao tổn tài khí. Ảnh: image.baidu.com. Vị trí vòi nước và bể cá tương xung với đồ vật xung quanh: Trong phong thủy có câu “nước là tài”. Một trong những nguyên nhân khiến tiền bạc của gia chủ “đội nón ra đi” là do “nước trong nhà chảy ra ngoài” cũng đồng nghĩa với việc “thất thoát tiền bạc”. Ảnh: fang.com. Để tránh thất thoát tiền bạc, cần chú ý không được lắp đặt vòi nước bên ngoài nhà, không được bố trí vòi nước ở vị trí tương xung với cửa chính. Ngoài ra cũng cần tránh để bể cá tương xung với cửa ra vào. Ảnh: fuwo.com. Đặt sai vị trí bàn ăn: Bàn ăn là nơi mọi người trong gia đình ngồi ăn cơm hàng ngày. Theo phong thủy, nơi tiếp nhận thức ăn chính là cũng là nơi hút tài. Bàn ăn đặt ở vị trí tương khắc với đồ vật xung quanh đồng nghĩa với việc tài vận của mọi người trong nhà sẽ bị hao tổn. Ảnh: jd.com. Cần tránh đặt bàn ăn ở những nơi sau: dưới dầm nhà, dưới đèn chùm hoặc ở vị trí tương xung với cửa và đường đi. Ảnh: soufun.com. Bố cục phòng bếp không hợp lý: Phòng bếp là nơi nấu ăn, cũng là nơi hút tài. Nếu bố cục phòng bếp không hợp lý tất sẽ dẫn đến việc thất thoát tài khí. Một số sai lầm khi bài trí phòng bếp cần tránh như để bếp nấu ăn tương xung với vòi nước, tủ lạnh, cửa chính, các góc trong nhà... Ảnh: guju.com.cn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung phong thủy khoa học cho bạn đọc).

