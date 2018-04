Sài Gòn năm 1963 qua ảnh của Anthony Larusso

Một góc đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tòa nhà Quốc hội, nay là Nhà hát Thành phố. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Vòng xoay đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Tòa nhà bên trái là Thương xá TAX. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bên ngoài Thương xá TAX. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Chuồng voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cầu Thị Nghè phía sau Thảo Cầm Viên. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Xe taxi hai màu xanh - trắng đặc trưng của Sài Gòn xưa. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trên đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Đại lộ Lê Lợi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Công trường Mê Linh, đối diện bến Bạch Đằng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tàu chiến trên sông Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

Một góc đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn năm 1963. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tòa nhà Quốc hội, nay là Nhà hát Thành phố. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Vòng xoay đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Tòa nhà bên trái là Thương xá TAX. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bên ngoài Thương xá TAX. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Chuồng voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cầu Thị Nghè phía sau Thảo Cầm Viên. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Xe taxi hai màu xanh - trắng đặc trưng của Sài Gòn xưa. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trên đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Đại lộ Lê Lợi. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Công trường Mê Linh, đối diện bến Bạch Đằng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tàu chiến trên sông Sài Gòn . Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.