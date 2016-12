Sài Gòn đầu thập niên 1990 trong ảnh của người Pháp (1)

Một gia đình ăn mặc "đùng mốt" vi vu trên xe phân khối lớn ở Sài Gòn đầu thập niên 1990. Ảnh: Getty. Nhân viên nhà hàng thịt thú rừng khoe một chú dơi sắp được đem đi chế biến thành món ăn. Ảnh: Getty. Một quầy bánh mì. Ảnh: Getty. Bánh xèo vỉa hè. Ảnh: Getty. Bánh mì và chim quay. Ảnh: Getty. Cô dâu và chú rể chụp ảnh kỷ niệm trong lễ cưới. Ảnh: Getty. Sạp sách báo vỉa hè. Ảnh: Getty. Quầy xổ số bên đường. Ảnh: Getty. Tại một quầy bán đồ điện tử. Ảnh: Getty. Cụ bà tập thái cực quyền. Ảnh: Getty. Pa-nô quảng cáo cho khu chế xuất của doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM. Ảnh: Getty. Toàn cảnh một xưởng may tư nhân ở TP HCM. Ảnh: Getty. Nữ công nhân trong xưởng may. Ảnh: Getty. Nữ công nhân trong xưởng may. Ảnh: Getty. Công nhân kiểm tra những chiếc áo khoác thành phẩm của xưởng may. Ảnh: Getty. Nữ công nhân phân loại tôm ở nhà máy Vissan - một doanh nghiệp xuất khầu thủy hải sản do nhà nước quản lý ở TP HCM. Ảnh: Getty. Tủ bánh ga tô của một hiệu bánh. Ảnh: Getty. Lọ đựng bào thai dị tật do di chứng chất độc da cam được lưu trữ ở Bệnh Viện Từ Dũ. Ảnh: Getty. Nữ y tá chăm sóc trẻ em dị tật do di chứng chất độc da cam. Ảnh: Getty.

