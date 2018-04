Quần đảo kỳ lạ nơi cùng lúc nhìn thấy ‘quá khứ’ và ‘tương lai’

Các hòn đảo Big Diomede và Little Diomede thuộc quần đảo Diomede, nằm trong eo biển Bering, giữa Alaska (Mỹ) và Siberia (Nga). Xét về địa lý, chúng cách nhau khoảng 3,8km nhưng lại được đánh dấu biên giới quốc tế giữa hai nước Nga và Mỹ. Do vậy, chúng có sự cách biệt khá lớn về múi giờ.



Điều này có thể hiểu nôm na rằng, nếu một người đứng ở đảo Little Diomede để ngắm Big Diomede, có nghĩa là họ đang chiêm ngưỡng thế giới ở 23h trong tương lai và ngược lại. Chính điểm thú vị này khiến nhiều người gọi chúng với cái tên là Đảo Ngày mai và Đảo Hôm qua.

Little Diomede thuộc biên giới của Mỹ, trong khi đó Big Diomede lại do Nga cai quản. Ảnh: Tripandtravel blog

Nếu ở Little Diomede (bên phải) đang là buổi trưa thì tại Big Diomede (bên trái) lại là 9h ngày hôm sau. Ảnh: Amusingplanet

Không chỉ có thể nhìn được “quá khứ” và “tương lai”, mà những ai khi đặt chân tới đây còn có thể trực tiếp đi bộ “xuyên không”. Vào mùa đông, khí hậu tại quần đảo này rất khắc nghiệt, toàn bộ nước tại đây sẽ đóng thành băng, vô tình tạo thành cây cầu kết nối giữa hai đảo. Vào thời điểm này, người ta có thể đi bộ giữa Mỹ và Nga. Tuy vậy, đây chỉ là lý thuyết, vì việc vượt qua eo biển Bering là bất hợp pháp.

Bạn có thể đi lại thoải mái giữa “quá khứ” và “hiện tại” nếu được cho phép. Ảnh: Tripandtravelblog

Cả hai đảo đều có địa hình khá bằng phẳng và bị cô lập. Vào mùa hè, chúng bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Ảnh: Amusingplanet Năm 1648, nhà thám hiểm Nga - Semyon Dezhnyov là người đầu tiên đặt chân tới quần đảo này, lúc đó, chúng chưa có sự khác biệt về mặt thời gian. 80 năm sau, nó một lần nữa được khám phá bởi một người Đan Mạch vào đúng ngày Giáo hội Chính thống Nga kỷ niệm tưởng nhớ tử đạo St. Diomede, vì vậy nó được đặt tên theo vị thánh này.



Năm 1867, Mỹ mua lãnh thổ Alaska từ Nga, bao gồm cả Little Diomede. Chính lúc này, ranh giới giữa hai đảo Little Diomede và Big Diomede mới được phân chia rõ ràng. Trong khi Little Diomede được Mỹ phát triển thành một cộng đồng nhỏ, có khoảng 75 người sinh sống, bao gồm cả nhà thờ và trường học, thì Big Diomede lại trở thành căn cứ quân sự của Nga.

Sau Thế chiến II, người dân bản địa tại Little Diomede bị đuổi ra khỏi hòn đảo để tránh việc liên lạc qua biên giới. Bên cạnh đó, bất kỳ cư dân Little Diomede nào “đi lạc” trên vùng biển gần sát biên giới với Big Diomede cũng sẽ bị quân đội Nga giam giữ.