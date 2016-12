Quá khứ hào hùng của dòng máy bay Tupolev Tu-154

Thế giới đang bàng hoàng trước thông tin một máy bay Tu-154 Nga chở 92 người đã rơi xuống Biển Đen chỉ một thời gian ngắn sau khi cất cánh vào ngày 25/12, không ai trên máy bay sống sót. Trên thực tế, máy bay Tupolev Tu-154 do liên Xô sản xuất là một trong những máy bay dân sự quan trọng nhất của lịch sử hàng không thế kỷ 20. Ảnh: Airliners.net Là một máy bay chở khách ba động cơ tầm trung, Tu-154 là chiếc máy bay chủ lực của các hãng hàng không Liên Xô trong nhiều thập kỷ. Dòng máy bay này đã chuyên chở không ít hơn một nửa số hành khách của hãng Aeroflot và các công ty con của nó trong suốt thời gian hoạt động. Ảnh: Wikiwand So với máy bay phương Tây, Tu-154 "nồi đồng cối đá" hơn khi được thiết kế để hoạt động trên các đường băng không trải nhựa hay đường băng rải sỏi, và thường hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt vùng Bắc cực nước Nga. Ảnh: Youtube.com Cabin hành khách của máy bay có sức chứa 128 người khi bố trí hai hạng và 164 người đồng hạng, và lên tới 180 người khi bố trí chật. Thậm chí kiểu bố trí có thể được thay đổi thành phiên bản mùa đông theo đó một số ghế bị tháo ra và một tủ quần áo được lắp đặt để chứa áo khoác của hành khách. Ảnh: PBase.com Hệ thống điện tử của máy bay, lần đầu tiên ở Liên Xô, được sản xuất theo các tiêu chuẩn hàng không phương Tây. Ảnh: Airliners.net Nhiều biến thể của chiếc máy bay Tu-154 đã được sản xuất. Ngoài những khác biệt thông thường về trọng lượng và động cơ, Tu-154 còn được chế tạo với những biến thể sử dụng nhiên liệu lai. Ảnh: Airliners.net Không chỉ được sử dụng ở Liên Xô, dòng máy bay này đã được xuất khẩu và sử dụng bởi ít nhất 17 hãng hàng không cũng như một số lực lượng không quân nước ngoài. Ảnh: Airlinergallery.nl Năm 2009, hãng hàng không dân dụng quốc gia Nga Aeroflot đã ngừng khai thác máy Tu-154. Tuy nhiên quân đội Nga cùng một số hãng hàng không khác dòng máy bay này cho đến nay. Ảnh: Barrieaircraft.com Tính đến năm 2004 đã có 28 chiếc Tu-154 bị mất trong các tai nạn. Đáng chú ý, hầu hết nguyên nhân tai nạn của Tu-154 là do nguyên nhân thời tiết và những sơ suất của con người và rất hiếm vụ việc liên quan đến trục trặc kĩ thuật. Ảnh: Sputnik International Vụ tai nạn tai nạn gần đây nhất của Tu-154 xảy ra ngày 25/12/2016, khi chiếc Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã rơi trên Biển Đen sau khi khởi hành được 20 phút, khiến 92 người trên khoang thiệt mạng. Ảnh: Sputniknews.com

