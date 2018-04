Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch nào mang may mắn cho bố mẹ

Những người phụ nữ may mắn sinh vào tháng âm này sẽ rất giàu có, hôn nhân thuận lợi, hạnh phúc vô cùng.

Tháng 1 âm lịch

Các cô gái sinh vào tháng 1 âm lịch tính tình hòa nhã, hiếu kính người già, yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Chàng trai nào lấy được cô vợ sinh tháng này sẽ hoàn toàn yên tâm vì gia đình lúc nào cũng êm ấm, hòa thuận và vững tâm chinh chiến, làm ăn.

Ảnh minh họa. Điểm cộng tuyệt vời nhất của họ là tuy không giỏi ăn nói nhưng luôn được quý nhân phù trợ. Hễ làm ăn thất bại bao giờ cũng có người đứng ra “bao tiêu”, bảo vệ và giúp đỡ làm lại từ đầu nên chẳng bao giờ thất thoát.



Đồng thời, họ lại là người sống có chiều sâu, rất có trách nhiệm. Người phụ nữ thuộc tuýp này thường có vũ khí bí mật khiến ai “dính” phải họ sẽ chỉ muốn gắn bó suốt cuộc đời, nâng niu, chiều chuộng họ hết mực

Tháng 3 âm lịch

Những người phụ nữ sinh vào tháng 3 âm lịch đều có tính cách ôn nhu và dịu dàng. Họ khá dễ chịu nên làm chuyện gì cũng dễ thành công. Bởi vì trời sinh họ có sao may mắn nên mọi quyết định đều diễn ra rất suôn sẻ, không gặp phải bất trắc khó khăn nào.

Nếu ai sinh ra trong gia đình nghèo khổ thì ngày sau chắc chắn thoát nghèo và phú quý sẽ kéo đến. Không chỉ như thế, với sự thông minh và quyết đoán của mình, sau hôn nhân họ thừa khả năng xây dựng một gia đình mỹ mãn, giúp đỡ chồng không ít trong sự nghiệp lẫn cuộc sống đời thường. Nếu ai cưới được những người phụ nữ sinh vào tháng này thì được xem là có phúc đức 3 đời.

Tháng 6 âm lịch

Những người phụ nữ sinh vào tháng 6 âm lịch có tính cách cực kì tốt bụng, nhân hậu. Họ làm việc gì cũng nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình. Biết đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới nên được mọi người vô cùng quý mến. Do nhận được sự ưu ái của thượng đế, nên vận may của họ rất thịnh vượng, đại phú đại quý. Từ lúc mới sinh ra, họ đã mang đến may mắn cho cha mẹ và gia đình.

Đồng thời, họ sở hữu trái tim lương thiện, phẩm chất đạo đức cao quý nên suốt đời được sống trong giàu sang và hạnh phúc. Đó chính là tuýp phụ nữ vượng phu ích tử, giúp đỡ, hỗ trợ hết lòng cho chồng trong công việc, lại nhanh nhẹn quán xuyến công việc gia đình, chăm lo chiều chuộng con cái. Nếu không nhầm, thì họ chính là người phụ nữ âm thầm đứng sau những thành công của người đàn ông thành đạt.

Tháng 12 âm lịch

Sinh vào tháng 12 âm lịch đa phần là những cô gái tự tin, nhiệt tình và rất chân thành. Vì sinh được họ nên chuyện làm ăn của cha mẹ cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp ngày càng thành đạt. Sau này khi lớn lên, vận may vẫn còn ảnh hưởng đến những đời sau, họ có khả năng giúp chồng phát triển việc làm ăn kinh doanh, hồng phúc không giới hạn.

Họ luôn đối đãi với chồng thân mật, tình cảm và dịu dàng nhưng cũng biết “mềm nắn rắn buông” đúng lúc đúng chỗ đúng thời điểm. Trong gia đình luôn có không khí vui vẻ đầm ấm và vô cùng hạnh phúc, vì hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương, tình cảm, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì.

- Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm