Phát hiện kinh ngạc ‘thiên đường săn bắn’ nửa triệu năm cạnh đường cao tốc

Theo các nhà khảo cổ, khu vực săn bắn này nằm ở Jaljulia, phía đông bắc thủ đô Tel Aviv. Hố khảo cổ này là “một thiên đường” cho những ai muốn nghiên cứu về cuộc sống săn bắn hàng trăm nghìn năm trước của những người tiền sử. Nó bao gồm những gì còn lại của một con suối, vườn cây và rất nhiều động vật…



Cơ quan Khảo cổ Israel cho biết, vị trí của hố khảo cổ nằm ngay cạnh Đường 6 - một trong những cao đường cao tốc đông đúc nhất của Israel.

Hố săn bắn được phát hiện có niên đại nửa triệu năm. Ảnh minh họa.

“Thật khó để tin được rằng, giữa Jaljulia và Đường 6, chỉ 5 mét dưới mặt đất, lại có một khu vực cổ đại được bảo tồn tuyệt vời trong suốt nửa triệu năm”, Ran Barkai, trưởng khoa khảo cổ Đại học Tel Aviv nói.

Hố khảo cổ này có liên quan tới homo erectus (hay còn gọi là trực nhân ­- được cho là tổ tiên trực tiếp của loài người ngày nay). Các chuyên gia đánh giá, đây có thể là một trong những địa điểm mà người tiền sử qua lại trong mùa săn.

Liên quan tới việc săn bắn của người tiền sử, trước đó nhiều nhà khoa học cho rằng, các tổ tiên thời tiền sử chỉ ăn thịt lóc từ động vật đã chết do những nguyên nhân tự nhiên hoặc bị sư tử, báo và những sinh vật săn mồi vất lại sau khi đã chén no nê.

Các dấu hiệu về một lò mổ thời cổ đại tại Tanzania cho thấy, người thời xưa nắm được những kỹ thuật săn bắn phức tạp sớm hơn suy nghĩ trước đây của giới chuyên gia.

Tuy nhiên, nhà nhân loại học Henry Bunn của Đại học Wisconsin (Mỹ) cho rằng, người tiền sử đã có khả năng phục kích những đàn động vật lớn sau khi cẩn thận chọn ra mục tiêu sẽ hạ thủ, theo tờ The Observer.

“Chúng tôi biết được con người đã ăn thịt từ 2 triệu năm trước”, theo chuyên gia Burn phát biểu trước hội nghị thường niên về Tiến hóa Nhân loại của Tổ chức châu u ở Bordeaux (Pháp).

“Điều chưa rõ là nguồn gốc của thịt. Tuy nhiên, chúng tôi đã so sánh loại thịt do động vật săn mồi như sư tử và báo với loại thịt được người tiền sử lựa chọn. Kết quả cho thấy những đàn ông và phụ nữ thời đó không thể lấy phần thịt còn sót lại sau buổi đánh chén của thú hoang hoặc thịt động vật đã chết do các nguyên nhân tự nhiên”, chuyên gia Burn giải thích, “Họ đã chọn và săn con thú mà mình muốn”.

Phát hiện trên đã viết lại lịch sử tiến hóa của con người ở phần săn bắn của người tiền sử. Trước đó, chứng cứ về săn bắn được tìm thấy tại một điểm khảo cổ cách đây 400.000 năm ở Đức.

Do đó, với nghiên cứu của chuyên gia Burn, thời điểm con người bắt đầu săn bắn đã được đẩy lùi đến khoảng 2 triệu năm trước.