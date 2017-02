Những nguyên tắc không thể không biết khi động thổ năm 2017

Đã có rất nhiều hậu quả xấu gây ra do động thổ sai vị trí, cũng như không tuân thủ theo đúng các yêu cầu của phong thủy.

Địa lý phong thủy là một môn khoa học xuất phát từ hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Đây là hệ thống lý thuyết vô cùng phức tạp và trong đó mô tả mọi hoạt động tương tác có tính quy luật.



Do mang tính quy luật và được thống kê qua hàng ngàn năm tồn tại, nên bộ môn này có khả năng tiên tri và dự đoán trước dựa trên các thông tin về không gian và thời gian.

Do sự nhầm lẫn với văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, nên phong thủy lâu nay vẫn bị coi là mê tín. Việc xây nhà liên quan tới động thổ, cất nóc luôn được đi kèm với cúng lễ, nên những yếu tố chính là phong thủy lại bị lãng quên, bởi nhiều người cho rằng lễ động thổ, cất mái là đầy đủ các yếu tố của phong thủy. Do đó, đã có rất nhiều hậu quả xấu gây ra do động thổ sai vị trí, cũng như không tuân thủ theo đúng các yêu cầu của phong thủy.

Trong năm 2017, động thổ cần quan tâm tới những điều gì?

1. Tuổi của người động thổ

Người động thổ tức là chủ nhà, không phạm phải năm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc là có thể động thổ. Năm 2017, các tuổi Dần - Ngọ - Tuất dù được tuổi cũng không được động thổ, cất mái.

Nếu không được tuổi, chúng ta thường hay mượn tuổi người không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc . Tuy nhiên, có rất nhiều nhầm lẫn giữa khoa học tương tác với văn hóa tâm linh, nên nhiều người cho rằng, chỉ cần cúng lễ là xong. Đối với Địa lý phong thủy Lạc Việt, thì việc mượn tuổi phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:

- Nhà ở: Người động thổ phải là người có cùng huyết thống và phải lớn tuổi hơn chủ nhà (nếu người mượn tuổi là phụ nữ thì phải là người độc thân).

- Dự án: Là người có vị trí cao nhất trong công ty chủ dự án.

Đây chính là xác định các đối tượng Dương và Âm theo hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Nếu như người được mượn tuổi không cùng huyết thống, thì việc động thổ vẫn được coi là chủ nhà động thổ.

2. Vị trí động thổ

Lâu nay, nhiều người động thổ theo thông lệ là động bốn góc nhà và ở giữa. Đây là việc làm rất nguy hiểm và thiếu kiến thức về phong thủy , nên dẫn tới nhiều hậu quả khó lường, bởi mỗi năm, chúng ta chỉ có thể tìm được một phương vị an toàn để động thổ.

Để xác định phương vị, chúng ta lấy tâm đất rồi chia làm tám cung bao gồm:

- Hướng Bắc thuộc cung Khảm: 337,5 độ - 22,5 độ

- Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn: 292,5 độ-337,5 độ.

- Hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn: 22,5 độ - 67,5 độ

- Hướng Đông thuộc cung Chấn: 67,5 độ - 112,5 độ.

- Hướng Đông Nam thuộc cung Khôn (Địa lý phong thủy Lạc Việt): 112,5 độ - 157,5 độ

- Hướng Nam thuộc cung Ly: 157,5 độ - 202,5 độ.

- Hướng Tây Nam thuộc cung Tốn (Địa lý phong thủy Lạc Việt): 202,5 độ- 247,5 độ

- Hướng Tây thuộc cung Đoài: 247,5 độ - 292,5 độ.

Trong năm 2017, theo Huyền Không Lạc Việt, thì sao Nhất Bạch nhập trung Cung, Sao Nhị Hắc ở Tây Bắc và sao Ngũ Hoàng ở phía Tây. Do đó, phương vị Tây và Tây Bắc không được phép động thổ. Năm 2017, nạp âm là năm Đinh Dậu, cho nên sao Thái Tuế, tức là sao Mộc sẽ nằm ở hướng Tây, xung Thái Tuế ở hướng Đông và Tuế Phá ở hướng Bắc. Phương Tam sát là các phương có ngũ hành xung với năm Đinh Dậu là hướng Đông, một phần Đông Bắc và Đông Nam.

Do đó, phương vị động thổ cho năm 2017 là tại hướng Tây Nam: 202,5 độ - 247,5 độ .

Động thổ chúng ta chỉ cần động thổ trong đúng khu vực cung Tây Nam và sau đó đào dần ra các phương vị khác.

3. Các lưu ý khác

Năm 2017, các sao Ngũ Hoàng đóng tại hướng Tây và Nhị Hắc tại Tây Bắc, do đó, đối với các dự án, ngôi nhà có hướng Tây và Tây Bắc thì không nên đặt các thiết bị gây tiếng động. Ví dụ các công trình thi công không nên đặt cổng ra vào, máy móc hoạt động tại hai phương vị này.

Đối với hướng Tây, năm nay đặc biệt nguy hiểm, nên chúng ta cần đặc biệt lưu ý với các căn nhà, dự án có cửa - cổng hướng Tây, bởi đây là phương vị năm nay ngoài Ngũ Hoàng Sát còn có sự tiếp sức của Thái Tuế chiếu. Đây là hai đại sát tinh rất nguy hiểm, bởi nơi nào có hai sao này chiếu đều có nguy cơ của chiến tranh, bệnh tật và tai họa khó lường.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc)