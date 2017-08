Những lời đồn cực sốc về hiện tượng nhật thực

Trước khi khoa học giải thích một cách chính xác về hiện tượng nhật thực, nhiều nền văn hóa đã lý giải sự việc này bằng những câu chuyện ly kỳ, khó tin, thậm chí là những lời đồn đáng sợ. Cụ thể, người Batammaliba ở Togo và Benin từng tin rằng, nhật thực xảy ra do Mặt Trăng và Mặt Trời đánh nhau. Chính vì vậy, để Mặt Trời trở lại như cũ, người dân trên Trái Đất nên hòa giải các xung đột và chung sống hòa bình. Theo Space.com, một số nền văn hóa quan niệm khi nhật thực diễn ra, phụ nữ và trẻ em nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Thậm chí, một số nơi còn cho rằng, những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm nhật thực sẽ biến thành chuột. Đặc biệt, người cổ đại còn từng quan niệm hiện tượng nhật thực là do các vị thần và quỷ dữ gây ra. Cũng có người tin rằng hiện tượng này do loài rồng tạo ra. Trong văn hóa Bắc Âu, ác quỷ Loki do bị các vị thần giam giữ nên cố gắng trả thù bằng cách tạo ra những sinh vật khổng lồ giống sói. Những con vật này đã nuốt mặt trời tạo ra hiện tượng nhật thực. Thêm nữa, chúng còn đuổi theo và cố gắng nuốt chửng mặt trăng. Một số vùng thuộc Ấn Độ quan niệm việc nhịn ăn trong lúc diễn ra nhật thực sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Theo lý giải của họ, mọi món ăn được nấu trong thời gian này đều không tinh khiết, thậm chí độc hại, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người.

