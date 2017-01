Những loài hoa trưng Tết rước lộc về nhà cho gia chủ

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là loại hoa có sắc màu rực rỡ, tượng trưng cho tiền tài. Trong những dịp đầu xuân năm mới, nếu trồng hoa hoặc cắm hoa đồng tiền sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền của cho gia đình. Những bông hoa đồng tiền là một trong những loài hoa may mắn nhất trong phong thủy, mang lại ước vọng về một năm mới thịnh vượng và tài lộc. Hoa đồng tiền được quan niệm rằng mang lại sự phú quý và tiền tài, vì vậy rất thích hợp làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai trương. Hoa Thủy tiên

Thủy tiên cũng là loài hoa trưng Tết mang lại nhiều tài lộc. Hoa tượng trưng cho sự may mắn và trường thọ. Ngày Tết, hương thủy tiên quyện với mùi hương trầm từ ban thờ trong cái lạnh đặc trưng của ngày xuân tạo nên một vẻ linh thiêng huyền bí và ấm áp. Những ngày cuối năm, Thủy Tiên được chăm sóc để hoa nở đúng Giao Thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới. Ngày nay, người ta xem màu vàng tươi sáng của hoa như là một biểu tượng của sự hồi sinh – dấu hiệu cho sự bắt đầu mùa xuân. Thủy tiên được chọn là loài hoa của tháng ba – tiết xuân phân. Người ta cho rằng Thủy Tiên đem lại may mắn cho những ai tránh giẫm đạp lên chúng. Hoa Đỗ quyên

Theo quan niệm của người Trung Quốc, đỗ quyên đại diện cho sự dịu dàng, ôn hòa; còn người Pháp thì coi loài hoa này là biểu tượng của vinh quang. Trong phong thủy, ngày Tết đặt một chậu hoa đỗ quyên trong nhà sẽ giúp gia chủ được sung túc, may mắn tới gõ cửa. Hoa sống đời

Cái tên của loài hoa này đã nói lên lý do vì sao bạn nên đặt nó trong nhà vào ngày Tết. Với sức sống bền bỉ, có thể sinh sôi nảy nở bất chấp mọi điều kiện, hoa sống đời là đại diện cho sự phát triển, thăng tiến đi lên… Hoa phong lan

Từ xa xưa, người Hy Lạp cổ đại đã dùng hoa lan để vinh danh cho những thành tựu to lớn của các vị anh hùng. Về sau, khi hoa lan phổ biến ở Anh quốc thời nữ hoàng Victoria, phong lan đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Vì lẽ đó, nhiều người tin rằng trưng phong lan trong những ngày Tết sẽ mang đến sự khang thịnh và giàu sang cho gia chủ trong năm mới. Ngoài ra, lan cũng là một vị thuốc nên nó giúp mọi người tránh khỏi bệnh tật và sống an nhàn, khỏe mạnh. Hoa Mẫu đơn

Hoa Mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, hôn nhân hạnh phúc, đông con nhiều cháu. Được mệnh danh là " Chúa của muôn loài hoa". Hoa Cát tường

Hoa Cát tường mang vẻ đẹp y như tên gọi, nó biểu trưng cho sự may mắn, sự vươn lên mạnh mẽ. Hoa trạng nguyên

Có lẽ chính màu đỏ thắm của hoa trạng nguyên đã gắn kết nó với những ý niệm cầu may trong năm mới. Đây cũng là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn và thành đạt trên con đường công danh, sự nghiệp. Do vậy, nhiều gia đình muốn cầu chúc con thi đỗ thành tài trong năm tới sẽ muốn chọn trạng nguyên làm hoa trang trí cửa nhà trong những ngày đầu năm.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền là loại hoa có sắc màu rực rỡ, tượng trưng cho tiền tài. Trong những dịp đầu xuân năm mới, nếu trồng hoa hoặc cắm hoa đồng tiền sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền của cho gia đình. Những bông hoa đồng tiền là một trong những loài hoa may mắn nhất trong phong thủy, mang lại ước vọng về một năm mới thịnh vượng và tài lộc. Hoa đồng tiền được quan niệm rằng mang lại sự phú quý và tiền tài, vì vậy rất thích hợp làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai trương. Hoa Thủy tiên

Thủy tiên cũng là loài hoa trưng Tết mang lại nhiều tài lộc. Hoa tượng trưng cho sự may mắn và trường thọ. Ngày Tết, hương thủy tiên quyện với mùi hương trầm từ ban thờ trong cái lạnh đặc trưng của ngày xuân tạo nên một vẻ linh thiêng huyền bí và ấm áp. Những ngày cuối năm, Thủy Tiên được chăm sóc để hoa nở đúng Giao Thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới. Ngày nay, người ta xem màu vàng tươi sáng của hoa như là một biểu tượng của sự hồi sinh – dấu hiệu cho sự bắt đầu mùa xuân. Thủy tiên được chọn là loài hoa của tháng ba – tiết xuân phân. Người ta cho rằng Thủy Tiên đem lại may mắn cho những ai tránh giẫm đạp lên chúng. Hoa Đỗ quyên

Theo quan niệm của người Trung Quốc, đỗ quyên đại diện cho sự dịu dàng, ôn hòa; còn người Pháp thì coi loài hoa này là biểu tượng của vinh quang. Trong phong thủy, ngày Tết đặt một chậu hoa đỗ quyên trong nhà sẽ giúp gia chủ được sung túc, may mắn tới gõ cửa. Hoa sống đời

Cái tên của loài hoa này đã nói lên lý do vì sao bạn nên đặt nó trong nhà vào ngày Tết. Với sức sống bền bỉ, có thể sinh sôi nảy nở bất chấp mọi điều kiện, hoa sống đời là đại diện cho sự phát triển, thăng tiến đi lên… Hoa phong lan

Từ xa xưa, người Hy Lạp cổ đại đã dùng hoa lan để vinh danh cho những thành tựu to lớn của các vị anh hùng. Về sau, khi hoa lan phổ biến ở Anh quốc thời nữ hoàng Victoria, phong lan đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Vì lẽ đó, nhiều người tin rằng trưng phong lan trong những ngày Tết sẽ mang đến sự khang thịnh và giàu sang cho gia chủ trong năm mới. Ngoài ra, lan cũng là một vị thuốc nên nó giúp mọi người tránh khỏi bệnh tật và sống an nhàn, khỏe mạnh. Hoa Mẫu đơn

Hoa Mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, hôn nhân hạnh phúc, đông con nhiều cháu. Được mệnh danh là " Chúa của muôn loài hoa". Hoa Cát tường

Hoa Cát tường mang vẻ đẹp y như tên gọi, nó biểu trưng cho sự may mắn, sự vươn lên mạnh mẽ. Hoa trạng nguyên

Có lẽ chính màu đỏ thắm của hoa trạng nguyên đã gắn kết nó với những ý niệm cầu may trong năm mới. Đây cũng là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn và thành đạt trên con đường công danh, sự nghiệp. Do vậy, nhiều gia đình muốn cầu chúc con thi đỗ thành tài trong năm tới sẽ muốn chọn trạng nguyên làm hoa trang trí cửa nhà trong những ngày đầu năm.