Những loại hoa mang may mắn, tài lộc ngày Tết

Hoa Đồng Tiền - Ấm no, hạnh phúc

Hoa đồng tiền được trồng khá phổ biến ở Việt Nam, loài hoa này có thể nở quanh năm. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc phong phú như đỏ, vàng, cam và mỗi loại hoa đều có một ý nghĩa khác nhau. Hoa đồng tiền vàng mang đến sự hạnh phúc và sung túc; hoa đồng tiền cam mang đến sự rực rở, tươi vui; hoa đồng tiền đỏ mang đến tình yêu; hoa đồng tiền màu hồng có ý nghĩa như một sự ca ngợi, khích lệ; trong khi đó hoa đồng tiền trắng lại biểu hiện cho sự trong sáng, thuần khiết…. Hoa đồng tiền thường tượng trưng cho hạnh phúc, nó mang ý nghĩa về vẻ đẹp và sự diệu kỳ. Nó mang đến sự tươi sáng, vui vẻ, đồng thời còn thể hiện sự ngây thơ, tình yêu và lòng ca ngợi. Hoa đồng tiền còn gọi là cây kim tiền thường chọn chưng nhiều trong dịp Tết, bởi theo quan niệm của nhiều người, hoa tượng trưng cho tài lộc. Những bông hoa bung nở mang ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều phúc lộc và nhiều tiền tài. Ngoài ra, hoa đồng tiền còn tượng trưng cho sự tin tưởng, sôi nổi và nhiệt huyết. Muốn chinh phục trái tim một cô gái cá tính, sôi nổi hãy mạnh dạn tặng cô ấy một chậu hoa đồng tiền nhé các chàng trai. Những bông hoa đồng tiền vươn thẳng lên từ tán lá xanh cũng cho thấy một cá tính độc lập, tự tin. Các cánh hoa xoè rộng, đều tăm tắp với những màu sắc tươi sáng thể hiện sức sống mãnh liệt và sự viên mãn trong năm mới. Tết này hãy chọn những bông hoa đồng tiền thật đẹp để trưng trong nhà nhé, nó không chỉ giúp cho căn nhà bạn thêm thơm ngát, rực rỡ mà còn chở đầy những khát vọng, mong ước của gia đình bạn. Hoa Tầm Xuân - Hạnh phúc ngập tràn

Hoa tầm xuân có hình dạng là những nụ bé nhỏ mọc quanh một thân dài với nhiều màu sắc bắt mắt như xanh, đỏ, hồng, vàng... Hoa tầm xuân mang ý nghĩa sinh sôi nảy lộc, mang đến may mắn, thịnh vượng, niềm tin và nghị lực mạnh mẽ cho gia đình gia chủ vào năm mới. Những nụ hoa tầm xuân mềm mại như tơ, nhỏ xinh mọc dài thân cây nhỏ còn tượng trưng hạnh phúc tràn đầy và niềm vui ngập tràn. Ngoài ra, đúng như tên gọi, hoa tầm xuân còn mang ý nghĩa báo Xuân sang. Đi chợ hoa Tết mà không tìm một bó hoa tầm xuân mang về nhà chưng thì cũng thật là thiếu xót. Hoa Sống Đời - Vạn sự thuận lợi

Hoa sống đời còn có tên gọi khác là cây thuốc bỏng, có nhiều loại tương ứng với màu sắc khác nhau. Loài hoa này rất được ưa chuộng trong dịp Tết vì đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc và đẹp. Một chậu hoa sống đời bày trong nhà ngày Tết như một lời cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc đến cả gia đình. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng màu sắc rực rỡ mang một sức sống bền bỉ, mãnh liệt này còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, hoa còn mang ý nghĩa như một lời động viên, cầu chúc công việc thuận lợi, đồng thời nó cũng thể hiện cho tình bạn trong sáng và bền bỉ. Đây là món quà phổ biến mà những người đồng nghiệp, bạn bè hay dành tặng cho nhau. Loài hoa dẻo dai, mang đầy sức sống này còn thể hiện cho một tình yêu nồng nàn, bền bỉ không bao giờ lụi tàn. Hoa Lay Ơn - Tôn kính, biết ơn

Hoa lay ơn còn được gọi là “kiếm lan”. Hoa được gọi là kiếm lan vì lá nó dài giống như lưỡi kiếm. Bên cạnh những loại hoa quen thuộc khác, hoa lay ơn cũng rất được ưa chuộng trong những ngày Tết. Hoa lay ơn mang ý nghĩa của sự hẹn hò, chính vì thế nó thường được tặng cho người mình thầm yêu với ngụ ý rằng mong sớm có một cuộc gặp gỡ, hội ngộ vui vẻ với người nhận hoa. Ngoài ra, chưng lay ơn trong ngày Tết còn để thể hiện lòng tôn kính, biết ơn với những người đã khuất. Hoa Hải Đường - Giàu sang, phú quý

Hải Đường là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân. Chữ "Đường" trong tên gọi Hoa Hải Đường thường được hiểu như là ngôi nhà lớn, nhà chính. Chính vì thế, đây được coi là loài hoa thể hiện cho sự giàu có, sung túc, phát tài, phát lộc. Chưng hoa Hải Đường trong nhà vào ngày Tết hay gửi tặng hoa này tới bạn bè, người thân dịp năm mới với ý nghĩa cầu mong sự giàu sang, phú quý sẽ đến. Cũng chẳng phải tự nhiên mà người ta hay tặng nhau những bức tranh vẽ hoặc thêu Hoa Hải Đường vào những dịp quan trọng như về nhà mới hay dịp năm mới... Hoa hải đường cũng tượng trưng cho tình cảm anh em hoà hợp, cuộc sống vui vầy, tình bạn keo sơn…. Đây là loài hoa thường được chọn mua vào dịp Tết bên cạnh đào, mai, cúc,… Hoa hải đường có nhiều loại với nhiều màu sắc rực rỡ giúp căn nhà bạn trở nên tươi mới và rộn ràng hơn vào những ngày xuân này. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

