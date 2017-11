Những ký ức buồn về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Tổng thống John F. Kennedy, Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy và Thống đốc bang Texas John Connally đi trên chiếc limousine trước khi ông Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas, ngày 22/11/1963. John F. Kennedy, tổng thống Mỹ thứ 35, bị bắn chết khi đi qua đám đông ở Dallas trên chiếc limousine mui trần. Tổng thống John F. Kennedy và đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy bước xuống các bậc thang của chuyên cơ Air Force One khi họ đến Love Field ở Dallas, Texas, chưa đầy 1 giờ trước khi ông Kennedy bị ám sát. Ông Kennedy tới Dallas để thực hiện một số bài phát biểu. Sau khi bị bắn, ông bị thương nặng và qua đời không lâu sau đó. 25 năm trước, Quốc hội Mỹ đã ra lệnh các hồ sơ niêm phong liên quan đến cuộc điều tra về cái chết của John Fitzgerald Kennedy phải được công khai hoàn toàn vào ngày 26/10/2017. Tuy nhiên, hơn 300 tài liệu vẫn được giữ kín theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ bao gồm Cục Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Tổng thống John F. Kennedy bắt tay với những người dân tụ tập tại Khách sạn Texas Loda Lally ở Fort Worth, Texas, ngày 22 /11/1963.Chính phủ Mỹ đã công bố 2.800 tài liệu được phân loại trước đó về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963.Tổng thống Donald Trump nói công chúng xứng đáng được "thông tin đầy đủ" về sự kiện, vốn là chủ đề của nhiều thuyết âm mưu. Đoàn xe hộ tống Tổng thốngJohn F. Kennedy qua các đường phố Dallas, Texas vài phút trước khi ông bị ám sát. Vài giờ sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội ám sát đối với Lee Harvey Oswald. Ngày 24/11, một người đàn ông khác là Jack Ruby đã bắn chết Oswald, bịt miệng người duy nhất có thể cung cấp thêm thông tin về sự kiện bi kịch này. Bill và Gayle Newman, các nhân chứng dân sự của vụ ám sát, che chở cho con của họ trong khi phóng viên ảnh Tom Craven của CBS News và nhà nhiếp ảnh Tom Atkins của Nhà Trắng chụp ảnh Dealey Plaza sau khi nghe tiếng súng nổ. Mật vụ và cảnh sát địa phương kiểm tra chiếc limousine của tổng thống đậu tại Bệnh viện Parkland Memorial ở Dallas, Texas dưới tấm biển "Chỉ dành cho xe cứu thương" khi Tổng thống John F. Kennedy được điều trị trong bệnh viện. Phó Tổng thống Lyndon Baines Johnson (giữa) đọc lời tuyên thệ nhậm chức tổng thống dưới sự chỉ dẫn của thẩm phán Sarah T. Hughes (trái) trong khi Jacqueline Bouvier Kennedy (phải) đứng bên cạnh. Việc tuyên thệ diễn ra trên chuyên cơ Air Force One chỉ 2 giờ sau khi ông Kennedy bị bắn. Đệ nhất phu nhân Jacqueline Bouvier Kennedy vàBộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert F. Kennedy, anh trai ông John F. Kennedy, bước vào tiền sảnh của Nhà Trắng sau quan tài của tổng thống. Thi hài Tổng thống Kennedy được chuyển từ Dallas về Washington vào sáng sớm ngày 23/11/1963. Các thành viên gia đình Tổng thống John F. Kennedy, bao gồm anh trai Robert F. Kennedy (thứ 2 bên trái), chị gái Patricia Kennedy Lawford (thứ 3 bên trái), con gái Caroline Kennedy, cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy (thứ 2 bên phải) và con trai John F. Kennedy Jr., rời khỏi tang lễ tại Điện Capitol ở Washington, ngày 24/11/1963. Lee Harvey Oswald, kẻ bị buộc tội ám sát Tổng thống Kennedy, trong bức ảnh chụp cùng 2 sĩ quan cảnh sát Dallas.Theo các cuộc điều tra của chính phủ liên bang, sĩ quan cảnh sát Dallas J. D. Tippit đã bị Lee Harvey Oswald bắn chết ở khu phố Oak Cliff sau khi Tippit chặn Oswald lại để thẩm vấn ngay sau vụ ám sát. Oswald, cựu lính thủy quân lục chiến, bị bắn chết ở tầng hầm của Sở cảnh sát Dallas 2 ngày sau khi Tổng thống Kennedy bị giết. Hơn 90% hồ sơ về vụ ám sát Kennedy đã được công bố trên trang web của Cục Lưu trữ Quốc gia. Một số tài liệu còn lại sẽ được xem xét thêm trong 6 tháng tới và có thể sẽ tiếp tục được giữ bí mật sau thời hạn ngày 26/4 năm sau.Theo các quan chức Nhà Trắng, tổng thống Mỹ đã miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu giữ kín một phần hồ sơ của các cơ quan chính phủ vì lo ngại gây ra "tổn hại không thể đảo ngược cho an ninh quốc gia".

