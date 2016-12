Những kỷ lục khó tin xác lập trong Giáng sinh

Jean-Guy Laquerre (Canada) xác lập kỷ lục khó tin với bộ sưu tập ông già Noel lớn nhất thế giới. Ông bắt đầu sưu tập từ năm 1988 và sau 22 năm sở hữu bộ sưu tập gồm hơn 25.000 đồ vật về ông già Noel. Năm 2008, 14.200 người khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ viền trắng của ông già Noel diễu hành quanh thành phố Porto, Bồ Đào Nha. Kỷ lục ấn tượng này đã xô đổ thành tích trước đó là 12.965 ông già Noel “tụ tập” ở Derry City, Bắc Ireland vào năm 2007. Năm 2014, 1.792 trẻ em Thái Lan trong trang phục người lùn giúp việc của ông già Noel đã xác lập kỷ lục thế giới mới cho việc tập trung số người mặc đồ chú lùn đông nhất. Cây thông Noel được trang trí đắt tiền nhất là cây thông được thắp sáng ngày 7/12/2002 tại câu lạc bộ Tsunamachi Misui ở Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Cây thông ấn tượng này được trang trí với 83 món đồ trang sức với tổng trị giá 16 triệu USD. Ông già Noel lớn nhất thế giới cao 15,6m và chiều ngang 4m. Ông già Noel nặng 2,5 tấn này được đặt ngay tại lối vào trung tâm thương mại Tanglin ở Singapore từ tháng 11/1996 - 1/1997. Cây thông Noel nổi trên mặt hồ Rodrigo de Freitas tại thành phố Rio De Janeiro, Brazil được công nhận là cây thông Giáng sinh nổi lớn nhất thế giới khi cao 85m. Cây thông Noel ấn tượng này được thiết kế cho mùa Giáng sinh năm 2007 và do Bradesco Seguros e Previdência bảo trợ. Nhiều bóng đèn nhất bật sáng đồng thời trên một cây thông Noel là 150.000 bóng. Kỷ lục ấn tượng này do công ty truyền hình RTL Television GmbH lập thiết lập ngày 22/12/2006 tại nhà thờ Cologne ở Cologne, Đức. Cây thông Noel lâu đời nhất thế giới thuộc về bà Janet Parker ở Wiltshire, Anh. Bà Janet Parker đã mua cây thông đó từ năm 1886 và nó chỉ cao 30 cm. Erin Lavoie (Mỹ) lập kỷ lục chặt được nhiều cây thông Noel nhất trong vòng 2 phút vào ngày 19/12/2008. Chiếc tất Noel lớn nhất thế giới gây ấn tượng với công chúng bởi chiều dài 32,56m và rộng 14,97m. Nó do tổ chức Children's Society tại London, Anh thiết kế trong mùa Giáng sinh năm 2007.

Jean-Guy Laquerre (Canada) xác lập kỷ lục khó tin với bộ sưu tập ông già Noel lớn nhất thế giới. Ông bắt đầu sưu tập từ năm 1988 và sau 22 năm sở hữu bộ sưu tập gồm hơn 25.000 đồ vật về ông già Noel. Năm 2008, 14.200 người khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ viền trắng của ông già Noel diễu hành quanh thành phố Porto, Bồ Đào Nha. Kỷ lục ấn tượng này đã xô đổ thành tích trước đó là 12.965 ông già Noel “tụ tập” ở Derry City, Bắc Ireland vào năm 2007. Năm 2014, 1.792 trẻ em Thái Lan trong trang phục người lùn giúp việc của ông già Noel đã xác lập kỷ lục thế giới mới cho việc tập trung số người mặc đồ chú lùn đông nhất. Cây thông Noel được trang trí đắt tiền nhất là cây thông được thắp sáng ngày 7/12/2002 tại câu lạc bộ Tsunamachi Misui ở Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Cây thông ấn tượng này được trang trí với 83 món đồ trang sức với tổng trị giá 16 triệu USD. Ông già Noel lớn nhất thế giới cao 15,6m và chiều ngang 4m. Ông già Noel nặng 2,5 tấn này được đặt ngay tại lối vào trung tâm thương mại Tanglin ở Singapore từ tháng 11/1996 - 1/1997. Cây thông Noel nổi trên mặt hồ Rodrigo de Freitas tại thành phố Rio De Janeiro, Brazil được công nhận là cây thông Giáng sinh nổi lớn nhất thế giới khi cao 85m. Cây thông Noel ấn tượng này được thiết kế cho mùa Giáng sinh năm 2007 và do Bradesco Seguros e Previdência bảo trợ. Nhiều bóng đèn nhất bật sáng đồng thời trên một cây thông Noel là 150.000 bóng. Kỷ lục ấn tượng này do công ty truyền hình RTL Television GmbH lập thiết lập ngày 22/12/2006 tại nhà thờ Cologne ở Cologne, Đức. Cây thông Noel lâu đời nhất thế giới thuộc về bà Janet Parker ở Wiltshire, Anh. Bà Janet Parker đã mua cây thông đó từ năm 1886 và nó chỉ cao 30 cm. Erin Lavoie (Mỹ) lập kỷ lục chặt được nhiều cây thông Noel nhất trong vòng 2 phút vào ngày 19/12/2008. Chiếc tất Noel lớn nhất thế giới gây ấn tượng với công chúng bởi chiều dài 32,56m và rộng 14,97m. Nó do tổ chức Children's Society tại London, Anh thiết kế trong mùa Giáng sinh năm 2007.