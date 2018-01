Những bức ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Việt Nam của cựu binh Mỹ

Ba lính Mỹ ngồi nghỉ trên boong-ke trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Một người quan sát khu vực xung quanh bằng ống nhòm. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Người lính chơi đàn guitar. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Bức ảnh lưu niệm hài hước của một binh sĩ Mỹ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Sĩ quan Mỹ chơi bóng bàn trong khu nhà giải trí của căn cứ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Trên sân tập bóng rổ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Tư thế ngủ lạ lùng của một lính Mỹ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Người lính này chụp ảnh người đang chụp ảnh mình. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Một người lính giơ tay làm dáng khi được chụp ảnh. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Dáng vẻ mệt mỏi của một binh sĩ Mỹ bên đường băng sân bay quân sự. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Một người lính đeo vòng cổ mang biểu tượng hòa bình. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Xem video: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ba lính Mỹ ngồi nghỉ trên boong-ke trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Một người quan sát khu vực xung quanh bằng ống nhòm. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Người lính chơi đàn guitar. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Bức ảnh lưu niệm hài hước của một binh sĩ Mỹ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Sĩ quan Mỹ chơi bóng bàn trong khu nhà giải trí của căn cứ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Trên sân tập bóng rổ. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Tư thế ngủ lạ lùng của một lính Mỹ . Ảnh: The Vietnam Slide Project. Người lính này chụp ảnh người đang chụp ảnh mình. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Một người lính giơ tay làm dáng khi được chụp ảnh. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Dáng vẻ mệt mỏi của một binh sĩ Mỹ bên đường băng sân bay quân sự. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Một người lính đeo vòng cổ mang biểu tượng hòa bình. Ảnh: The Vietnam Slide Project. Xem video: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.