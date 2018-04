Nhìn hình dáng mũi đoán ngay tính cách của mỗi người

Mũi to: Nếu bạn nghĩ rằng chiếc mũi to khiến khuôn mặt bạn trở nên mất cân đối hoặc nếu bạn không thực sự thích hình dạng của nó thì hãy thôi bận tâm đi nhé vì đây là tướng mũi rất tốt đấy. Những người có mũi to thường tự chủ, không thích nghe theo lệnh của người khác, họ muốn chính mình quyết định mọi thứ.

Ảnh minh họa.

Họ không thích làm các công việc nhỏ mà thích có những đóng góp lớn hơn những người khác. Những người có tướng mũi này có chí tiến thủ, luôn cố gắng đấu tranh để đạt được những điều tốt đẹp hơn trong công việc và cuộc sống. Họ còn là kiểu người giao tiếp tốt, dễ lấy lòng người khác. Bên cạnh đó, họ ghét làm những công việc thiếu tính linh hoạt, sáng tạo, rất dễ bị chán nản bởi các công việc lặp đi lặp lại một cách hệ thống và quy củ.

Mũi nhỏ: Một người có mũi lại có xu hướng phù hợp hơn với những công việc lặp đi lặp lại một cách hệ thống và quy tắc. Những người này phù hợp làm nhân viên công sở, thư ký,… Những người có chức vụ cao thường không phải là người mũi nhỏ. Người mũi nhỏ thường có thể trạng sức khỏe yếu hơn người mũi to

Mũi khoằm: Là tướng mũi có dạng như chiếc móc câu, sông mũi cao cong gồ đầu mũi nhọn. Người có mũi khoằm có những đặc điểm tương tự như người mũi to nhưng lại có tính tham vọng hơn nhiều. Họ còn là những người muốn nhận được sự tôn trọng, và muốn mọi người biết được sự quan trọng của bản thân. Bên cạnh đó, người mang tướng mũi này có phần hơi nhỏ nhen, âm mưu, tính toán, có phần độc ác và sống phũ phàng.

Đầu mũi tròn: Một người có đầu mũi tròn dễ dàng nhận ra khi nhìn chính diện có tính cách ồn ào, buôn chuyện. Họ thích biết về mọi thứ đang diễn ra và tò mò rất nhiều điều về mọi người xung quanh. Nếu bạn muốn kết thân với những người như thế này thì đừng nên tỏ ra là mình có bí mật trước mặt họ, họ sẽ bắt bạn nói ra đến cùng đấy. Bên cạnh đó, người có đầu mũi tròn đầy, cánh mũi dày vừa, thì sẽ có cuộc sống giàu sang, sung túc dễ dàng và sống thọ.

Mũi hếch lên (khi nhìn nghiêng): Khi nhìn từ bên cạnh, đường ngang ở dưới mũi mà hướng lên trên, người có kiểu mũi này thường tin tưởng vào mọi thứ, dễ bị người khác lừa gạt. Nếu để ý bạn sẽ thấy hầu hết trẻ nhỏ đều có tướng mũi này, và trẻ em thường tin mọi thứ mà người lớn nói. Điểm tốt về người có loại mũi này là họ không đa nghi. Thế nhưng, họ thường có cuộc sống khá khó khăn và lận đận.

Mũi hướng xuống (khi nhìn nghiêng): Kiểu mũi này đối lập với kiều mũi trên nên tính cách có phần đối lập. Người này rất hoài nghi và hầu như không tin bất cứ điều gì trừ khi tìm được bằng chứng xác thực. Họ rất khó thuyết phục, hay đa nghi nhiều điều.

Mũi tẹt: Chủ nhân chiếc mũi này có cuộc sống khó khăn, vất vả, khó thành công trong sự nghiệp, hôn nhân cũng trắc trở.

Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!