Người sinh vào tháng âm lịch này, vợ vượng phu, chồng vượng thê!

Để có được một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc thì cả vợ và chồng đều phải bổ trợ và chia sẻ cho nhau. Chỉ cần một trong hai người thừa hưởng phúc khí may mắn của thượng đế cũng đủ khiến cuộc sống viên mãn về sau. Nhưng nếu cả hai đều được sinh ra từ “bọc điều” thì xác nhận họ sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất không đối phủ. Trong tử vi số học, người ta thường dùng tháng sinh âm lịch để phân tích vận mệnh và phúc đức của một người, nếu ai sinh vào 4 tháng âm lịch này thì đây quả thật là sự bùng nổ về tài vận và may mắn. Những người sinh vào tháng này, vợ thì vượng phu, chồng thì vượng thê, cuộc sống cả hai sẽ hồng phúc cả đời. Cùng xem đó là những tháng nào nhé!



1. Tháng 11 âm lịch: Cơ hội lớn đến âm thầm, phát đạt bất ngờ

Ảnh minh họa. Những người sinh vào tháng này thường sớm có vận may bình ổn nên dù có gặp phải hoàn cảnh khó khăn hay hung cát đại họa, đều được hóa giải trong êm đẹp. Hiểu được hồng phúc do thượng đế ban tặng không được “tiêu xài” hoang phí, những người sinh vào tháng này luôn có lòng biết ơn và trân trọng những gì mình đạt được.



Đa số họ đã từng phải trải qua không ít gian nan khó khăn mới gặp được quý nhân trong đời. Họ sống khá thực tế và không mơ mộng, không chỉ trong chuyện tình cảm mà với cuộc sống hằng ngày, họ cho rằng tất cả đều phải làm từu hai bàn tay của mình, không có gì là tự động đến. Nhớ tinh thần đó mà khoảng độ tuổi trung niên, sự nghiệp và tiền đồ đều nâng lên được tầm cao mới, khiến họ tích lũy được một tài sản đồ sộ. Bất kể là nam hay nữ, họ đều có thừa khả năng làm chủ cuộc sống này. Không chỉ tài vận, mà phúc đức của họ cũng dồi dào không kém. Vợ chồng ai sinh vào tháng này, xác định gia đình êm ấm và sung túc về sau, tiền tài không thiếu, tình cảm dư thừa, mọi thứ đều như ý!

2. Tháng 8 âm lịch: Trời ban ngôi sao may mắn, gia đạo thịnh vượng

Những người sinh vào tháng 8 đa phần nhờ vào phúc đức và sự may mắn của người thân trong gia đình. Từ bé họ là những đứa con vàng của bố mẹ, được anh chị em yêu thương hết mức, hơn nữa trời sinh họ là sao may mắn cho cả gia đình nên từ ngày họ ra đời, gia đình dường như “phất” lên hẳn. Nếu như sau khi trưởng thành và kết hôn, sự may mắn đó vẫn tiếp tục “đeo bám” họ, thậm chí chồng thì vượng thê, vợ thì vượng phu, cả hai cùng “song kiếm hợp bích” xây dựng gia đình viên mãn khiến ai nhìn vào cũng ghen tị.

Đối với những người sinh vào tháng này, họ không cần quá nỗ lực cũng được ơn trên chiếu cố, sự nghiệp và vận mệnh cả đời êm ấm. Dù không quá giàu có về tiền bạc, cũng dư dả về tinh thần. Nhìn chung cuộc sống hậu vận của những người sinh vào tháng này vô cùng an nhàn, thoải mái, không phải lo lắng, khổ tâm quá nhiều.

3. Tháng 4 âm lịch: Sự nghiệp thành công, hậu phúc kéo dài

Những người sinh vào tháng 4 âm lịch có tính tình đầy tự tin và độc lập. Họ luôn mang trong mình một sự can đảm, dám nói dám làm, không sợ khó, sợ khổ, do vậy họ luôn đạt được nhiều thành công ngoài mong muốn. Đặc biệt hơn hết, sự may mắn thật sự đến với những người sinh vào tháng này khi họ bước vào giai đoạn hôn nhân. Sự hỗ trợ và giúp đỡ của đối phương sẽ khiến vận may của những người sinh vào tháng này tăng lên bất ngờ. Từ đó, hạnh phúc hôn nhân vốn định sẵn đã tốt đẹp sẽ còn vững bền hơn. Có thể nói những người sinh vào tháng này được xem là hạnh phúc nhất trong 12 tháng. Vào những năm cuối đời hậu vận, họ chắc chắn sẽ hưởng được phước lành của thượng đế, vợ chồng răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn, trọn đời hưởng phước.

4. Tháng 3 âm lịch: Hạnh phúc mỹ mãn, hảo vận tăng không ngừng

Trời sinh những người sinh vào tháng 3 âm lịch có trái tim bé nhỏ, lương thiện và bao dung. Từ lúc vừa sinh ra họ đã biết ơn cuộc sống này, nên bất kể làm việc gì cũng biết trước sau, đúng sai. Họ luôn thích giúp đỡ người khác nên chính vì vậy đã tích được không ít phúc đức. Những người sinh vào tháng này, đặc biệt là đàn ông thì vô cùng tài hoa và chính trực. Sự nghiệp vừa mới chớm nở đã thành công không ngừng, hơn nữa lại còn có số vượng thê, có thể đem lại may mắn cho vợ con. Còn đối với phụ nữ sinh vào tháng này thì vận may tăng không ngừng, vượng phu vượng tử. Nếu chẳng may gặp phải khó khăn vất vả, đều tâm niệm rằng bản thân làm chưa tốt, không đổ lỗi cho bất kì điều gì, tận sâu trong lòng đã tự hiểu được vấn đề, nên may mắn, phú quý sẽ tìm đến vào lúc khác.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo