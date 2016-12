Người Mỹ đón năm mới độc đáo thế nào?

Giống như nhiều nước trên thế giới, người Mỹ đón năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi. Vào ngày lễ lớn dịp đầu năm này, người Mỹ thường đi hỏi thăm gia đình, họ hàng và bè bạn tổ chức ăn uống. Ảnh: iStockphoto.com. Trong ngày đầu tiên của năm mới, cuộc sống ở Mỹ khá tĩnh lặng, khác xa so với cuộc sống náo nhiệt, tất bật thường ngày. Bởi lẽ, vào Tết dương lịch, họ thường ở nhà bên người thân suốt cả ngày. Các văn phòng chính phủ, các tổ chức, cơ quan, trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa ngày đầu năm mới. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào đêm giao thừa, rất đông người dân Mỹ tập trung ở quảng trường Thời Đại. Tất cả mọi người cùng nhau đón chờ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Ảnh: Getty. Khi kim đồng hồ chuẩn bị điểm 12h đêm, mọi người có mặt ở quảng trường Thời Đại cùng hô to đếm ngược thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Ảnh: EPA. Vào thời khắc quan trọng đó, một quả cầu thuỷ tinh lớn và tuyệt đẹp có chứa hàng ngàn mảnh thuỷ tinh tượng trưng cho những vì sao đang cháy sáng xuyên qua bóng đêm của năm cũ sẽ được cho rơi xuống từ từ. Ảnh: Reuters. Khi quả cầu chạm đất cũng chính là thời khắc người dân Mỹ hô vang lời chúc mừng năm mới: "Happy New Year!" và cùng nhau hát vang bài hát truyền thống "Auld Lang Syne". Ảnh: Getty. Đồng thời, hàng trăm ngàn mảnh giấy nhiều màu sắc được tung lên trời khiến không khí đêm Giao thừa càng trở nên náo nhiệt hơn. Ảnh: AP. Người dân Mỹ cũng có phong tục đón năm mới vô cùng độc đáo. Cụ thể, những người độc thân mong muốn tìm thấy một nửa đời mình trong năm mới thường mặc những trang phục màu vàng. Đối với những người hy vọng phát tài trong năm mới sẽ mặc quần áo màu bạc. Ảnh: Newyearseve. Trong dịp đầu năm mới, người dân Mỹ còn có truyền thống ăn bắp cải với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn và vận may về tiền bạc. Ảnh: AP.

