Người có nét tướng này, dễ phát tài phát lộc năm 2017

Tướng cằm vuông vức, đầy đặn

Cằm còn gọi là Địa các, là vùng tận cùng của khuôn mặt, tính từ trán trở xuống nếu nhìn chính diện. Trong sách tướng có ghi: “Địa các tròn đầy, vượng phu hưng gia”. Phụ nữ có nét tướng này thường có số vượng phu, giúp gia trạch hưng vượng, bản thân họ cũng gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống.

Cằm thuộc cung Khảm, tính Thủy, năm Dậu tính Kim, Kim sinh Thủy, thúc đẩy vận khí tốt lành. Chủ nhân của tướng cằm vuông vức, đầy đặn càng dễ dàng gặt hái thành công trong sự nghiệp, công danh và cả tài lộc.

Hai cằm

Người hai cằm thuộc tướng giàu sang về hậu vận. Họ là người bao dung, rộng lượng, biết thông cảm cho người khác.

Chớ lo lắng vì tướng hai cằm, bởi đó là dấu hiệu cho thấy phúc vận đang đến với mình. Rất có thể, người như bạn sở hữu những bất động sản cho riêng mình.

Ảnh minh họa. Sống mũi thẳng, cánh mũi mỏng



Người có sống mũi thẳng thường sở hữu lực làm việc thực sự, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác nên vận khí ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Nhân duyên hài hòa, đi tới đâu cũng có bạn bè giúp đỡ, thường gặp may mắn về tiền bạc.

Hai bên eo hơi hóp về sau, rộng, dày

Hai bên eo hơi hóp về sau, rộng, dày là người có phúc lộc. Tuýp người này tương đối chịu khó chịu khổ.

Khi bạn thấy eo có dấu hiệu này cũng đồng nghĩa vận may đang đến gần. Tài lộc dần dần sẽ thịnh. Nếu eo lưng cong (hõm xuống, lồi lên) thắt đáy không tương xứng với mông là tướng này khó thành đạt.

Ấn đường rộng, sắc khí hồng hào

Ấn Đường nằm ở vị trí giữa hai đầu lông mày, còn được gọi là cung Mệnh, cho biết đôi điều về tính cách cũng như vận mệnh của chủ nhân. Ấn đường rộng, sắc khí hồng hào thì tài vận, địa vị của chủ nhân càng được củng cố.

Vòng ba đầy đặn

Tuýp người này rất có ý chí và nhẫn nại. Họ có thể giữ được tài lộc, thậm chí người không biết giữ tiền cũng vẫn có những khoản tích lũy cho mình về sau. Ngược lại, vòng ba không đầy đặn là người dễ phải chịu cuộc sống bần hàn, vất vả.

Ngoài ra còn một số đặc điểm sau:

+ Da trơn, bụng to, răng trâu, đi nhu ngỗng, mày thanh tú, mắt nhãn ướt át.

+ Ngồi vững như tảng đá, đi nhẹ như trên mây.

+ Người nhỏ nhưng tiếng vang, mặt như mặt con rồng, trán vững như tường, mắt sáng như sao, mũi thẳng, da thịt tỏa hương như hoa

+ Da óng mịn, mắt đen nhánh, lưỡi dài, tóc mai dài, hổ tụ rồng bay, tay dài quá gối, lưỡng quyền bằng phẳng, ngọc chẩm đầy đặn, mặt đẹp như ngọc đều là tướng quý.

+ Đầu to mà tròn, mắt to mà không thô, bụng to mà ít sệ, tai to nhưng có vành quách, miệng to nhưng môi không mỏng, ngược lại thì sẽ gặp khó.

+ Đầu nhọn, trán vuông mà rộng, mày thưa mà dài, thanh tú, mũi thẳng, lưng thẳng đầy, nhân trung rõ ràng, khí hòa mà thuận, thanh tròn mà vang xa,tiến thoái có lễ, làm việc điều độ, có tiền của nhưng không lãng phí… tất cả đều là tướng.