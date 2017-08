Ngoài Việt Nam, còn quốc gia nào có ngày Quốc khánh năm 1945?

Indonesia, quốc gia láng giềng khu vực Đông Nam Á của Việt Nam là một trong số những quốc gia có ngày Quốc khánh năm 1945. Ảnh: Facts. Ngược dòng lịch sử, từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, Indonesia đã nằm dưới sự thống trị của người châu Âu, đặc biệt là người Hà Lan với sự kiểm soát của Công ty Đông Ấn Hà Lan. Ảnh: Nicolaas Pieneman. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản chiếm Indonesia từ Hà Lan năm 1942 và cai trị lãnh thổ này đến năm 1945. Trong giai đoạn này, phong trào đấu tranh đòi độc lập từng bị đàn áp trước đó ở Indonesia trỗi dậy mạnh mẽ. Ảnh: Wikipedia. Sau khi bị nước Nhật hứng chịu quả bom nguyên tử ở Nagasaki ngày 9/8/1945, quân Nhật ở Indonesia định đem ông Sukarno - lãnh tụ các nhóm yêu nước của Indonesia - đi an trí ở Sài Gòn để tránh cuộc tổng khởi nghĩa giành độc lập ở Indonesia. Ảnh: Common Dream. Tuy nhiên, một nhóm thanh niên yêu nước đã giải thoát ông Sukarno khỏi tay người Nhật. Ngày 17/8/1945, ông Sukarno cùng đồng sự là ông Hatta tuyên bố Indonesia độc lập. Ngày 17/8/1945 kể từ đó là ngày Quốc khánh Indonesia. Ảnh: Driwancyber Museum. Dù đối đầu nhau hơn nửa thế kỷ qua nhưng cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng có ngày Quốc khánh là ngày 15/8/1945. Ảnh: Asia Times. Trước đó, vào đầu thế kỷ 20, triều đại Joseon ở bán đảo Triều Tiên đã suy yếu trầm trọng và quốc gia này thực tế đã nằm dưới sự bảo hộ của Nhật Bản từ năm 1907. Năm 1910 Nhật Bản hoàn toàn thôn tính Triều Tiên bằng Hiệp ước sáp nhập Nhật Bản - Triều Tiên. Triều Tiên bị Nhật Bản cai trị dưới trướng của Tướng - Toàn quyền Nhật Bản cho tới người Nhật đầu hàng không điều kiện trước các lực lượng Đồng Minh ngày 15/8/1945. Khi đó, chủ quyền trên danh nghĩa đã được chuyển từ triều đại Joseon sang Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Triều Tiên. Ảnh: Korea.net. Do những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế, bán đảo Triều Tiên đã bị phân chia thành hai vùng chiếm đóng bắt đầu từ ngày 8/9/1945. Hai quốc gia riêng rẽ đối lập về chính trị đã hình thành từ năm 1948, dẫn đến cuộc chiến tranh Triều Tiên sau đó. Ảnh: The Atlantic. Dù vậy, cả hai quốc gia này cùng lấy ngày giành độc lập từ Nhật Bản 15/8/1945 là ngày Quốc khánh của mình. Ảnh: Gbtimes.com.

