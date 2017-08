Ngỡ ngàng trước ngôi chùa kiểu Thái tráng lệ ở Hội An

Nằm trên đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP Hội An, chùa Nam Quang là một điểm tham quan thú vị gần khu phố cổ Hội An. Đây là một ngôi chùa Phật giáo Nam tông, được khánh thành vào năm 1969. Tuy là ngôi chùa nhỏ nhưng nơi đây luôn có số lượng Phật tử đến sinh hoạt đông. Đến năm 2010, chùa được xây dựng lại trên quy mô khá lớn theo mô-típ kiến trúc chùa Nam Tông thường gặp ở Thái Lan và Campuchia. Chính điện của chùa Nam Quang nhìn từ mặt trước. Công trình được xây với nhiều tầng mái, một nét đặc trưng của kiến trúc chùa Thái Lan và Campuchia. Trên mái trang trí các dải họa tiết dạng stupa (phù đồ, hay tháp xá lợi trong văn hóa Phật giáo Nam Tông). Viền mái cũng được trang trí hoa văn khá cầu kỳ. Stupa trên đỉnh tháp của chính điện. Hình tượng chim thần ở đầu các nóc mái. Không gian bên trong chính điện được bài trí giản dị và tôn nghiêm với tượng Đức Phật ở trung tâm. Các dãy cột quanh hành lang bên ngoài chính điện. Từ chính điện nhìn ra cổng tam quan chùa. Hai bên chính điện có các dãy nhà hành chính, nhà khách... mang kiến trúc hài hòa với cảnh quan tổng thể. Khuôn viên chùa khá rộng và nhiều cây xanh. Tượng Đức Phật dưới gốc cây bồ đề trong khuôn viên chùa. Một số hình ảnh khác về chùa Nam Quang ở Hội An.

