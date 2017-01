Ngày hoàng đạo có thể kết hôn trong tháng 1/2017

Hôn nhân đại sự là việc trọng đại cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi người. Ngoài tình yêu thương, sự tương đồng về tính cách, quan điểm sống... thì việc chọn một thời điểm để tổ chức hôn lễ cũng là một việc làm quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc đôi lứa. Nguồn ảnh: 2sao Theo quan niệm truyền thống "có thờ có thiêng có kiêng có lành", việc chọn ngày giờ hoàng đạo để kết hôn là điều vô cùng quan trọng. Nếu đôi lứa nào có kế hoạch kết hôn trong tháng 1/2017 có thể tham khảo ngày hoàng đạo trong tháng 1/2017. Nguồn ảnh: Vietq. Ngày 02/1/2017 tức ngày 05 tháng chạp 2016, thứ hai, trực xung tuổi Quý Mùi, sát ở hướng Đông. Nên: Nạp tài, đính hôn, kết hôn, cầu phúc, dâng hương, xuất hành, thăm thân, chữa bệnh, giải trừ tai ách, phá dỡ, sửa chữa, động thổ, trồng trọt, quét dọn. Không nên: Đào giếng, cầu nguyện, chôn cất, khâm niệm. Nguồn ảnh: Shutterstock. Ngày 06/1/2017 tức ngày 09 tháng Chạp năm 2016, thứ 6, trực xung tuổi Định Hợi, sát ở hướng Đông. Nên: Kết hôn, làm lễ, khai quang, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, di chuyển, sửa chữa, động thổ. Không nên: Mở hàng, tang lễ, trồng trọt, xuất hành, an táng, chữa bệnh. Nguồn ảnh: Shutterstock. Ngày 07/1/2017 tức ngày 10 tháng Chạp năm 2016, thứ 7, trực xung tuổi Mậu Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, đính hôn, nạp tài, chuyển nhà, làm lễ, cầu phúc, khai quang, xuất hành, giải trừ tai ách, động thổ, lễ tạ, an táng. Không nên: Mở hàng, giao dịch, bắc cầu. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 09/1/2017 tức ngày 12 tháng Chạp năm 2016, thứ 2, trực xung tuổi Canh Dần, sát ở hướng Nam. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, đốt lò, khai quang, khai trương, giao dịch, động thổ, chuyển nhà, an táng, khâm liệm, lập bia. Không nên: Cầu phúc, xây chùa, làm lễ. Nguồn ảnh: 24myfashiony. Ngày 15/1/2017 tức ngày 18 tháng Chạp năm 2016, chủ nhật, trực xung tuổi Bính Thân , sát ở hướng Bắc. Nên: Đính hôn, khai quang, giải trừ tai ách, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, động thổ... Không nên: An táng, làm lễ, mở hàng, nạp tài, xuất hành. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 16/1/2017 tức ngày 19 tháng Chạp năm 2016, thứ hai, trực xung tuổi Đinh Dậu , sát ở hướng Tây. Nên: Xuất hành, nạp tài, kết hôn, giao dịch, an táng. Không nên: Nhập trạch, xây cầu, cầu phúc, kiện tụng, động thổ, đào giếng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 18/1/2017 tức ngày 21 tháng Chạp năm 2016, thứ tư, trực xung tuổi Kỷ Hợi , sát ở hướng Đông. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, thăm thân, tế lễ, chuyển nhà. Không nên: Xuất hành, an táng, ma chay, mở hàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 23/1/2017 tức ngày 26 tháng Chạp năm 2016, thứ hai, trực xung tuổi Giáp Thìn, sát ở hướng Bắc. Nên: Nạp tài, đính hôn, kết hôn, tế lễ, thăm thân. Không nên: Mở hàng, an táng, xây sửa mộ chí. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 28/1/2017 tức ngày 01/01/ 2017 âm lịch, thứ bảy, trực xung tuổi Kỷ Dậu, sát ở hướng Tây. Nên: Nạp tài, đính hôn, kết hôn, tế lễ, cầu phúc, sinh ocn, thăm thân, giải trừ tai ách, xuất hành, nhập học, giao dịch, khai trương, khâm niệm, xây sửa mộ chí. Không nên: Nhập trạch, khai quang, động thổ, mở hàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 29/1/2017 tức ngày 02/01/ 2017 âm lịch, chủ nhật, trực xung tuổi Canh Tuất, sát ở hướng Nam. Nên: Tế lễ, kết hôn, thăm thân. Không nên: Nhập trạch, xây miếu, chữa bệnh, an táng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 31/1/2017 tức ngày 04/01/ 2017 âm lịch, thứ ba, trực xung tuổi Nhâm Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, tế lễ, xuất hành, cắt tóc, chuyển nhà, an táng, khâm niệm. Không nên: Mở hàng, động thổ, phá dỡ. Nguồn ảnh: Pinterest. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Hôn nhân đại sự là việc trọng đại cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi người. Ngoài tình yêu thương, sự tương đồng về tính cách, quan điểm sống... thì việc chọn một thời điểm để tổ chức hôn lễ cũng là một việc làm quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc đôi lứa. Nguồn ảnh: 2sao Theo quan niệm truyền thống "có thờ có thiêng có kiêng có lành", việc chọn ngày giờ hoàng đạo để kết hôn là điều vô cùng quan trọng. Nếu đôi lứa nào có kế hoạch kết hôn trong tháng 1/2017 có thể tham khảo ngày hoàng đạo trong tháng 1/2017. Nguồn ảnh: Vietq. Ngày 02/1/2017 tức ngày 05 tháng chạp 2016, thứ hai, trực xung tuổi Quý Mùi, sát ở hướng Đông. Nên: Nạp tài, đính hôn, kết hôn, cầu phúc, dâng hương, xuất hành, thăm thân, chữa bệnh, giải trừ tai ách, phá dỡ, sửa chữa, động thổ, trồng trọt, quét dọn. Không nên: Đào giếng, cầu nguyện, chôn cất, khâm niệm. Nguồn ảnh: Shutterstock. Ngày 06/1/2017 tức ngày 09 tháng Chạp năm 2016, thứ 6, trực xung tuổi Định Hợi, sát ở hướng Đông. Nên: Kết hôn, làm lễ, khai quang, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, di chuyển, sửa chữa, động thổ. Không nên: Mở hàng, tang lễ, trồng trọt, xuất hành, an táng, chữa bệnh. Nguồn ảnh: Shutterstock. Ngày 07/1/2017 tức ngày 10 tháng Chạp năm 2016, thứ 7, trực xung tuổi Mậu Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, đính hôn, nạp tài, chuyển nhà, làm lễ, cầu phúc, khai quang, xuất hành, giải trừ tai ách, động thổ, lễ tạ, an táng. Không nên: Mở hàng, giao dịch, bắc cầu. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 09/1/2017 tức ngày 12 tháng Chạp năm 2016, thứ 2, trực xung tuổi Canh Dần, sát ở hướng Nam. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, đốt lò, khai quang, khai trương, giao dịch, động thổ, chuyển nhà, an táng, khâm liệm, lập bia. Không nên: Cầu phúc, xây chùa, làm lễ. Nguồn ảnh: 24myfashiony. Ngày 15/1/2017 tức ngày 18 tháng Chạp năm 2016, chủ nhật, trực xung tuổi Bính Thân , sát ở hướng Bắc. Nên: Đính hôn, khai quang, giải trừ tai ách, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, động thổ... Không nên: An táng, làm lễ, mở hàng, nạp tài, xuất hành. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 16/1/2017 tức ngày 19 tháng Chạp năm 2016, thứ hai, trực xung tuổi Đinh Dậu , sát ở hướng Tây. Nên: Xuất hành, nạp tài, kết hôn, giao dịch, an táng. Không nên: Nhập trạch, xây cầu, cầu phúc, kiện tụng, động thổ, đào giếng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 18/1/2017 tức ngày 21 tháng Chạp năm 2016, thứ tư, trực xung tuổi Kỷ Hợi , sát ở hướng Đông. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, thăm thân, tế lễ, chuyển nhà. Không nên: Xuất hành, an táng, ma chay, mở hàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 23/1/2017 tức ngày 26 tháng Chạp năm 2016, thứ hai, trực xung tuổi Giáp Thìn, sát ở hướng Bắc. Nên: Nạp tài, đính hôn, kết hôn, tế lễ, thăm thân. Không nên: Mở hàng, an táng, xây sửa mộ chí. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 28/1/2017 tức ngày 01/01/ 2017 âm lịch, thứ bảy, trực xung tuổi Kỷ Dậu, sát ở hướng Tây. Nên: Nạp tài, đính hôn, kết hôn, tế lễ, cầu phúc, sinh ocn, thăm thân, giải trừ tai ách, xuất hành, nhập học, giao dịch, khai trương, khâm niệm, xây sửa mộ chí. Không nên: Nhập trạch, khai quang, động thổ, mở hàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 29/1/2017 tức ngày 02/01/ 2017 âm lịch, chủ nhật, trực xung tuổi Canh Tuất, sát ở hướng Nam. Nên: Tế lễ, kết hôn, thăm thân. Không nên: Nhập trạch, xây miếu, chữa bệnh, an táng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 31/1/2017 tức ngày 04/01/ 2017 âm lịch, thứ ba, trực xung tuổi Nhâm Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, tế lễ, xuất hành, cắt tóc, chuyển nhà, an táng, khâm niệm. Không nên: Mở hàng, động thổ, phá dỡ. Nguồn ảnh: Pinterest. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).