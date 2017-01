Ngày hoàng đạo có thể chuyển nhà trong tháng 1/2017

Sắp đến Tết Đinh Dậu năm 2017 cũng là thời điểm rất hợp lý để chuyển nhà, ổn định chỗ ở, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Các bạn có thể tham khảo những ngày hoàng đạo chuyển nhà trong tháng 1/2017 sau đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 06/1/2017 tức ngày 09 tháng Chạp năm 2016, thứ 6, trực xung tuổi Định Hợi, sát ở hướng Đông. Nên: Kết hôn, làm lễ, khai quang, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, di chuyển, sửa chữa, động thổ. Không nên: Mở hàng, tang lễ, trồng trọt, xuất hành, an táng, chữa bệnh. Nguồn ảnh: 2sao. Ngày 07/1/2017 tức ngày 10 tháng Chạp năm 2016, thứ 7, trực xung tuổi Mậu Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, đính hôn, nạp tài, chuyển nhà, làm lễ, cầu phúc, khai quang, xuất hành, giải trừ tai ách, động thổ, lễ tạ, an táng. Không nên: Mở hàng, giao dịch, bắc cầu. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 09/1/2017 tức ngày 12 tháng Chạp năm 2016, thứ 2, trực xung tuổi Canh Dần, sát ở hướng Nam. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, đốt lò, khai quang, khai trương, giao dịch, động thổ, chuyển nhà, an táng, khâm liệm, lập bia. Không nên: Cầu phúc, xây chùa, làm lễ. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 15/1/2017 tức ngày 18 tháng Chạp năm 2016, chủ nhật, trực xung tuổi Bính Thân, sát ở hướng Bắc. Nên: Đính hôn, khai quang, giải trừ tai ách, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, động thổ... Không nên: An táng, làm lễ, mở hàng, nạp tài, xuất hành. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 18/1/2017 tức ngày 21 tháng Chạp năm 2016, thứ tư, trực xung tuổi Kỷ Hợi, sát ở hướng Đông. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, thăm thân, tế lễ, chuyển nhà. Không nên: Xuất hành, an táng, ma chay, mở hàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 27/1/2017 tức ngày 30 tháng Chạp năm 2016, thứ năm, trực xung tuổi Mậu Thân, sát ở hướng Bắc. Nên: Nạp tài, đính hôn, khai trương, giao dịch, chuyển nhà, chữa bệnh, nhập học, đốt lò, xây sửa mộ chí. Không nên: Thăm khám, tế lễ, xuất hành, an táng, tạ lễ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 31/1/2017 tức ngày 04/01/ 2017 âm lịch, thứ ba, trực xung tuổi Nhâm Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, tế lễ, xuất hành, cắt tóc, chuyển nhà, an táng, khâm niệm. Không nên: Mở hàng, động thổ, phá dỡ. Nguồn ảnh: Pinterest. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Sắp đến Tết Đinh Dậu năm 2017 cũng là thời điểm rất hợp lý để chuyển nhà, ổn định chỗ ở, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Các bạn có thể tham khảo những ngày hoàng đạo chuyển nhà trong tháng 1/2017 sau đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 06/1/2017 tức ngày 09 tháng Chạp năm 2016, thứ 6, trực xung tuổi Định Hợi, sát ở hướng Đông. Nên: Kết hôn, làm lễ, khai quang, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, di chuyển, sửa chữa, động thổ. Không nên: Mở hàng, tang lễ, trồng trọt, xuất hành, an táng, chữa bệnh. Nguồn ảnh: 2sao. Ngày 07/1/2017 tức ngày 10 tháng Chạp năm 2016, thứ 7, trực xung tuổi Mậu Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, đính hôn, nạp tài, chuyển nhà, làm lễ, cầu phúc, khai quang, xuất hành, giải trừ tai ách, động thổ, lễ tạ, an táng. Không nên: Mở hàng, giao dịch, bắc cầu. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 09/1/2017 tức ngày 12 tháng Chạp năm 2016, thứ 2, trực xung tuổi Canh Dần, sát ở hướng Nam. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, đốt lò, khai quang, khai trương, giao dịch, động thổ, chuyển nhà, an táng, khâm liệm, lập bia. Không nên: Cầu phúc, xây chùa, làm lễ. Nguồn ảnh: 24myfashion. Ngày 15/1/2017 tức ngày 18 tháng Chạp năm 2016, chủ nhật, trực xung tuổi Bính Thân, sát ở hướng Bắc. Nên: Đính hôn, khai quang, giải trừ tai ách, đốt lò, tháo dỡ, chuyển nhà, động thổ... Không nên: An táng, làm lễ, mở hàng, nạp tài, xuất hành. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 18/1/2017 tức ngày 21 tháng Chạp năm 2016, thứ tư, trực xung tuổi Kỷ Hợi, sát ở hướng Đông. Nên: Đính hôn, nạp tài, kết hôn, thăm thân, tế lễ, chuyển nhà. Không nên: Xuất hành, an táng, ma chay, mở hàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 27/1/2017 tức ngày 30 tháng Chạp năm 2016, thứ năm, trực xung tuổi Mậu Thân, sát ở hướng Bắc. Nên: Nạp tài, đính hôn, khai trương, giao dịch, chuyển nhà, chữa bệnh, nhập học, đốt lò, xây sửa mộ chí. Không nên: Thăm khám, tế lễ, xuất hành, an táng, tạ lễ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày 31/1/2017 tức ngày 04/01/ 2017 âm lịch, thứ ba, trực xung tuổi Nhâm Tý, sát ở hướng Bắc. Nên: Kết hôn, tế lễ, xuất hành, cắt tóc, chuyển nhà, an táng, khâm niệm. Không nên: Mở hàng, động thổ, phá dỡ. Nguồn ảnh: Pinterest. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).