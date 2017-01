Năm Đinh Dậu, gia chủ nên chọn ai xông nhà để lấy may?

Một trong những tục quan trọng nhất trong ngày đầu năm mới là tục xông nhà. Theo đó, người đầu tiên bước vào nhà ngày mùng 1 Tết là người xông nhà. Theo quan niệm dân gian, họ có thể đem lại may mắn hoặc xui xẻo cho cả nhà trong suốt 1 năm. Vì vậy, các vấn đề như tuổi tác, tính cách, đời tư,… được nhiều gia chủ xem xét rất kĩ khi chọn lựa người xông đất.

Về tuổi tác, người được chọn xông nhà phải là người không kị tuổi với gia chủ thiên can địa chi. Vậy trong năm Đinh Dậu, ai sẽ là người xông đất thích hợp cho từng nhà?

Chọn tuổi người xông đất theo thiên can

Thiên Can, hay được gọi là Can, có đúng mười (10) can khác nhau. Năm sinh kết thúc bằng số nào thì có Can số đó.

Đối với gia chủ là nữ: + Nếu chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, chọn khách xông đất có hành can Bính , Mậu, Tân. + Nếu chủ nhà tuổi Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất. + Nếu chủ nhà tuổi Dần , Thân, Tỵ, Hợi , chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu. + Nếu chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi , chọn khách xông đất có hành can Ất, Tân. Đối với gia chủ là nam: + Nếu chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất. + Nếu chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu. + Nếu chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn khách xông đất có hành can Ất, Nhâm, Tân. Chọn tuổi người xông đất theo địa chi Địa Chi, hay Thập Nhị Chi là mười hai con giáp dùng như để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm và giờ ngày xưa. Để xác định tuổi xông nhà theo địa chi chủ yếu dựa vào tam hợp và tứ hành xung.

Các con giáp được đánh dấu (*) là tuổi hợp nhất trong 3 con giáp

Do vậy, khi kết hợp thiên can và địa chi, gia chủ sẽ chọn được người khách xông đất hợp tuổi trong năm mới.