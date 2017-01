Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Tý ra sao?

Vận mệnh người tuổi Tý năm Đinh Dậu 2017: Tuổi Tý năm nay gặp được cát tinh Thiên Đức, Thiên Hỉ và Phúc Đức, sự nghiệp sẽ có quý nhân, tình cảm có cơ hội quen biết thêm nhiều bạn mới, tài vận vượng phát, sức khỏe cũng không có vấn đề lớn. Chính vì thế tổng thể vận thế năm 2017 của tuổi Tý tương đối như ý. Mọi người có thể tham khảo chi tiết vận thế mọi phương diện dành cho tuổi Tý sau đây: Tổng thể Cát vận của tuổi Tý trong năm 2017: Có thể nói năm nay là năm tương đối may mắn đối với tuổi Tý khi cát vận liên miên đến với bạn. Tuy Tý Dậu tương phá nhưng lại có năng lượng của ba đại cát tinh nên vận thế của tuổi Tý được tương trợ rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có những trở ngại nhất định do những hung tinh gây nên. Tổng thể Hung vận của tuổi Tý năm 2017: Gặp năm Đinh Dậu, địa chi Tý sẽ tương phá với địa chi Dậu của Thái Tuế, có thể nói vận thế tuổi Tý năm 2017 bị phá Thái Tuế. Tuy nhìn từ bề ngoài tuổi Tý có được 3 đại cát tinh bao bọc nhưng trên thực thế nếu nhìn từ hung vận, vận thế của tuổi Tý vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn do phá Thái Tuế mang lại. Cụ thể tuổi Tý bị hung tinh Quán Sách nhập Tài Bạch cung nên tiền tài sẽ khó tự chủ tự quyết mà thường bị người khác điều phối. Không chỉ tài vận mà tình cảm và sức khỏe của tuổi Tý cũng có những ảnh hưởng ảnh nhất định, vì thế không được lơ là. Vận sự nghiệp năm 2017 của tuổi Tý: Nhờ có năng lượng của sao Chính Quan công việc của tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội mới. Bên cạnh bạn luôn có quý nhân trợ giúp bạn chỉ cần chăm chỉ chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên cũng xuất hiện không ít đối thủ cạnh tranh với bạn ở nơi làm việc. Tuy cũng tạo ra những khó khăn trở ngại nhất định nhưng cũng là cơ hội tốt, động lực tốt giúp bạn tăng khả năng cạnh tranh. Tài vận của tuổi Tý năm 2017: Nhờ vận sự nghiệp thăng tiến nên tài vận cũng theo đó mà vượng phát. Nhưng các bạn tuổi Tý phải thận trọng vì năm nay tài tinh không xuất hiện, nên rất có thể vẫn xuất hiện những hiện tượng phá tài. Tuổi Tý cũng cần phải chú ý khi hợp tác với những người khác vì rất dễ có những tranh chấp về kinh tế xảy ra. Vận tình cảm của tuổi Tý năm 2017: Có cơ hội kết giao nhiều với các bạn mới, các mối quan hệ mở rộng, đây là điều vô cùng có lợi đối với các bạn còn đang độc thân. Nhưng các bạn tuổi Tý cũng phải thận trọng, luôn đề cao cảnh giác vì rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái hoặc vướng vào các cuộc tình tay ba đầy rắc rối. Vận sức khỏe của tuổi Tý năm 2017: Cũng vì sự nghiệp khởi sắc, áp lực trong công việc gia tăng, thời gian dành cho công việc chiếm phần lớn thời gian của bản thân nên việc chăm sóc sức khỏe. Có lúc bạn sẽ cảm thấy năng lượng cạn kiệt, đó chính là lúc bản thân cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tái sản xuất sức lao động. Cần phải nhớ sức khỏe chính là vàng, là nền tảng quan trọng để chúng ta xây dựng cuộc sống, sự nghiệp và kiếm tìm hạnh phúc. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

