Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Tuất ra sao?

Sang năm Đinh Dậu 2017, so với vận mệnh trong 12 con giáp năm 2017, vận thế của tuổi Tuất bình thường vì gặp tương hại Thái Tuế, dễ gặp xung đột trong các mối quan hệ mà đối mặt với thế bất lợi. Đặc biệt sức khỏe chính là phương diện bạn cần phải quan tâm nhất trong năm nay. Tổng thể cát vận trong năm 2017 của tuổi Tuất: Trong số 12 con giáp, vì bị hại Thái Tuế nên vận trình của tuổi Tuất bị ảnh hưởng, may mắn vẫn có cát tinh nhập mệnh nên vào những thời khắc khó khăn nhất lại có được đường thoát. Cát vận của tuổi Tuất chủ yếu nằm ở vận sự nghiệp, cát tinh Thái Dương sẽ tiếp năng lượng cho các bạn tuổi Tuất, sẽ có cơ hội thăng tiến, có quý nhân giúp đỡ, mọi việc đều thuận lợi và có được những thành tích tốt. Tổng thể hung vận trong năm 2017 của tuổi Tuất: Hung vận chiếm ưu thế so với cát vận do vừa bị tương hại Thái Tuế lại đón hung tinh nhập mệnh. Mối tương hại này chủ yếu tập trung vào các mối quan hệ. Ngoài ra hung tinh Hối Khí cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Tổng thể vận sự nghiệp trong năm 2017 của tuổi Tuất: Đây chính là phương diện khả quan nhất trong năm nay của con giáp này. Sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi, có cơ hội để tạo nên bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Nhờ năng lượng của cát tinh nên mang đến cho tuổi Tuất sự trợ giúp vô cùng lớn trong sự nghiệp, sẽ có nhiều cơ hội tốt mở ra với bạn. Đặc biệt những người làm nghề cảnh sát, bảo vệ... sẽ có cơ hội thăng tiến tốt. Những ai làm nghề thiết kế, biên dịch, sáng tác cũng sẽ cho ra những sản phẩm vô cùng có giá trị. Tổng thể tài vận trong năm 2017 của tuổi Tuất: Tuy bị hại Thái Tuế nhưng nhờ công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà lên cao. Nguồn thu nhập chính của bạn sẽ dựa vào công việc nên nó sẽ tương đối an toàn và ổn định. Tuy nhiên do ảnh hưởng của vận thế tuổi Tuất vẫn phải đối mặt với những nguy cơ về tài chính dẫn đến tổn thất tài chính. Cần thận trọng trong mọi giao dịch cũng như mọi quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh bị mắc vào cạm bẫy. Vận tài lộc bình thường nên không được đầu tư lớn. Nên chọn hạng mục đầu tư mình có thể làm chủ, chia nhỏ vốn đầu tư, tiền lời cần thu hồi nhanh chóng để tránh thất thoát. Tổng thể vận tình cảm trong năm 2017 của tuổi Tuất: Tuy có cát tinh Thái Dương nhập mệnh nhưng cũng không giúp vận tình cảm của bạn nâng cao. Nhân duyên tuy vượng, mối quan hệ được mở rộng, cơ hội làm quen kết giao với bạn mới nhiều, nếu bản thân không chủ động trong việc thể hiện bản thân cũng như bày tỏ tình cảm với người phù hợp với mình thì chuyện tình cảm vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Tổng thể vận sức khỏe trong năm 2017 của tuổi Tuất: Đây chính là phương diện tuổi Tuất cần quan tâm nhất trong năm nay. Do có hung tinh Hối Khí vây hãm nên bản thân thường xuyên gặp phải nhiều chuyện phiền muộn, tâm trạng u uất, căng thẳng vì áp lực, lâu dần sẽ tích tụ thành bệnh. Khi bản thân khó kiểm soát được tâm trạng của mình thì xảy ra những việc ngoài ý muốn là điều hoàn toàn có thể và dễ hiểu. Nếu thời gian lâu dài sẽ khiến bạn mất đi sinh khí, mệt mỏi không muốn làm gì và dễ sinh tiêu cực. Chính vì thế ưu tiên hàng đầu của tuổi Tuất chính là phải học cách thư giãn, cân bằng tâm trạng, giải tỏa áp lực và kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Baidu. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

