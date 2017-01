Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Thân ra sao?

Vừa qua được năm bản mệnh đầy khó khăn vất vả, so với vận mệnh của 12 con giáp năm 2017, vận mệnh của tuổi Thân vô cùng tốt. Mọi phương diện đều có sự tiến triển đáng kể. Tổng thể cát vận của tuổi Thân trong năm 2017: Qua được năm bản mệnh, lại đón nhiều cát tinh nhập mênh vì thế cát vận năm 2017 của tuổi Thân rất khả quan. Bước sang năm 2017 vận trình của tuổi Thân được giải phóng, lộc vận, vận sự nghiệp,vận tình cảm hay tài vận phương diện nào cũng có quý nhân trợ giúp vì thế mà tiến triển tốt đẹp. Tổng thể hung vận của tuổi Thân trong năm 2017: Tuy cát vận rất tốt nhưng không được chủ quan vì vẫn có hai đại hung tinh Bệnh Phù và Vong Thần vây hãm. Hai hung tinh chủ yếu sẽ làm ảnh hưởng đến vận sức khỏe của bạn nên phải chăm sóc sức khỏe, chú ý ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc căng thẳng hoặc ăn ngủ không điều độ mà ảnh hưởng sức khỏe. Ngoài ra phải tránh xung đột với người khác, nếu xung đột nghiêm trọng rất dễ dính vào lao lý. Tổng thể vận sự nghiệp của tuổi Thân trong năm 2017: Sự nghiệp vô cùng hanh thông nhờ năng lượng của cát tinh Hồng Loan. Về cơ bản công việc tương đối như ý, thêm quý nhân trợ giúp khiến bạn có thêm sức mạnh, có cơ hội kết giao được thêm nhiều bạn mới. Do vận thế năm ngoái quá kém nên giảm sút đáng kể. Năm nay cần phải phấn đấu cố gắng thể hiện tốt bản thân để có thêm cơ hội được đề bạt, tăng lương tăng thưởng. Do Vong Thần xuất hiện nên không phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc vì sẽ khó có thể thích nghi được với môi trường mới và nhanh chóng bị đào thải. Tổng thể tài vận của tuổi Thân trong năm 2017: Có xu hướng tăng mạnh trong năm 2017. Bất kể là nguồn thu nhập chính từ lương hay các khoản tài lộc thì đều tăng hơn so với năm ngoái. Nhờ có sao Hồng Loan mà tài vận rất ổn định và có chiều hướng không ngừng tăng lên. Nhưng phải nhớ hạn chế đầu tư lớn bởi tài vận gia tăng chủ yếu dựa vào các nguồn thu chính. Nếu tập trung quá vào các khoản đầu tư kiếm thêm tiền ở ngoài vô hình chung sẽ lơ là công việc lại khiến ảnh hưởng đến tài vận. Tổng thể vận tình cảm của tuổi Thân trong năm 2017: Trong 12 con giáp, tuổi Thân tương đối may mắn khi đón cùng lúc cát tinh Hồng Loan và Thiên Hỉ nhập mệnh. Vì thế mà vận tình cảm hanh thông, vận đào hoa nở rộ. Đây chính là cơ hội vô cùng lớn dành cho các bạn vẫn còn chăn đơn gối chiếc. Ai đang yêu nhưng đang có vấn đề về tình cảm thì đây cũng là cơ hội giúp bạn ổn định và gắn kết tình yêu. Những ai đã kết hôn sẽ có một đời sống hôn nhân vô cùng viên mãn, tuy nhiên phải biết giữ mình, phải đúng mực trong các mối quan hệ khác để tránh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, hại mình hại cả người. Tổng thể vận sức khỏe của tuổi Thân trong năm 2017: Đây chính là phương diện cần phải quan tâm nhiều nhất của con giáp này trong năm nay. Do ảnh hưởng bởi hung tinh Bệnh phù nên sức khỏe của bạn có vấn đề. Tuy không có vấn đề lớn hoặc bệnh không nặng nhưng bệnh tật thường đeo bám dai dẳng khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thêm hung tinh Vong Thần sẽ khiến vận sức khỏe của bạn xuống dốc, tinh thần mệt mỏi kiệt quệ. Cố gắng chăm sóc sức khỏe, ăn uống khoa học, chú ý an toàn, không nên hút thuốc, uống rượu. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

