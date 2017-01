Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Ngọ ra sao?

Trong số 12 con giáp năm 2017, vận mệnh người tuổi Ngọ tương đối ổn. Gặp năm Đinh Dậu 2017, do Ngọ Dậu tương khắc nên vận trình của tuổi Ngọ khó giữ được bình ổn. May mắn vẫn có cát tinh trợ giúp nên mọi việc cuối cùng vẫn thuận lợi, suôn sẻ. Tổng thể cát vận của tuổi Ngọ trong năm 2017: Tuy có cát tinh trợ giúp nhưng cũng có hung tinh vây hãm vì thế cát vận cũng có phần hạn chế. Đặc biệt gặp năm phạm Thái Tuế càng khiến vận thế kém đi. Gặp được sao Thiên Đức chính là món quà trời ban cho tuổi Ngọ giúp mưu sự hành sự thuận lợi suôn sẻ hơn. Thêm được Phúc tinh trợ giúp, mọi việc gặp hung hóa cát, gặp họa hóa phúc. Tổng thể hung vận trong năm 2017: Hung vận tương đối mạnh vì vừa phạm Thái Tuế vừa có tam đại hung tinh quấy nhiễu, nên dễ có tai bay vạ gió hoặc tiểu nhân quấy nhiễu. Cần phải đề phòng khẩu thiệt, thị phi. Tổng thể vận sự nghiệp: Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ có may mắn khi sự nghiệp có xu hướng tăng trưởng, công việc gặp nhiều cơ hội tốt. Do gặp được sao Thiên Đức nên mọi ước muốn dễ thành hiện thực. Nếu nắm vững được những ảnh hưởng có lợi do cát tinh mang lại sẽ giúp sự nghiệp có bước thăng tiến. Tuy có quý nhân tương trợ nhưng bị hung tinh vây hãm nên mọi việc vẫn phải cẩn trọng. Nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động hoặc đưa ra quyết định. Đừng nôn nóng, phải khiêm tốn học hỏi, không được tiếp xúc với những người tâm địa không ngay thẳng dễ bị những lời nói của họ làm dao động mà có những hành động hoặc quyết định không đúng. Cần tránh xô xát, xung đột với người khác để tránh khẩu thiệt. Tổng thể tài vận năm 2017: Đây là phương diện vô cùng như ý trong năm nay của tuổi Ngọ. Vì đón được cát tinh Lộc Huân chủ vượng lộc nên giới công chức tuổi Ngọ có cơ hội được tăng lương. Đặc biệt là các khoản thu nhập chính vô cùng khả quan. Tài lộc cũng rất vượng, có nhiều cơ hội trúng thưởng, đầu tư có thể kiếm lời, vì thế bạn có thể đầu tư vào tài chính sẽ có thêm được khoản lợi nhuận như ý. Vì năm nay bị hung tinh Quyển Thiệt chiếu rọi, nên cần chú ý đến các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp, cẩn thận kẻo tiểu nhân đâm sau lưng. Vận tình cảm: Có nhiều biến hóa vì bị hung tinh đào hoa xấu Hàm Trì đeo bám nên đời sống tình cảm của con giáp này có nhiều biến động. Đồng thời bị khắc Thái Tuế nên các mối quan hệ rất dễ cố vấn đề. Do ảnh hưởng của đào hoa xấu nên đời sống tình cảm của bạn vô cùng phong phú. Đây là cơ hội tốt dành cho những bạn đơn thân nhưng cũng là điều bất lợi nếu các bạn không biết đúng cách sử dụng ưu thế này. Sẽ có nhiều người theo đuổi nên dễ khiến bạn đứng núi này trông núi nọ vì thế mà dễ hỏng hình ảnh của mình trong mắt các bạn khác giới cuối cùng nhìn lại vẫn tay trắng. Vận sức khỏe của tuổi Ngọ tương đối tốt nhờ có hai cát tinh Bát Tọa và Phúc Tinh phù trợ. Nhưng do năm nay phạm phải Thái Tuế nên cũng sẽ có nhiều áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trong gia đình. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

