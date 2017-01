Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Mùi ra sao?

Nếu xét tổng quan vận mệnh 12 con giáp năm 2017, tuổi Mùi không được cát tinh chiếu rọi, lại có hung tinh vây hãm vì thế năng lượng có hạn, vận thế không được như ý. Tổng thể cát vận trong năm 2017: Không có cát tinh nên năng lượng của cát vận có hạn. Nhưng may mắn thay, mọi phương diện của vận thế vẫn tương đối ổn định, vẫn có những cơ hội đến với bạn và vẫn có những ước mơ có thể thành hiện thực. Hung vận của tuổi Mùi: Hung vận tương đối mạnh do không có cát tinh lại bị ba đại hung tinh nhập mệnh, vì thế vận thế chịu ảnh hưởng nhiều. Trong năm 2017, làm việc gì dù lớn hoặc nhỏ cũng luôn thận trọng, đặc biệt trong các giao dịch liên quan đến tiền bạc. Ngoài ra luôn cẩn thận, chú ý an toàn cho bản thân bởi rất dễ tai bay vạ gió hoặc ốm đau bệnh tật. Sự nghiệp trong năm 2017: Do không có năng lượng của cát tinh lại bị hung tinh vây hãm, công việc sẽ có nhiều biến động. Việc duy trì trạng thái công việc bình ổn không khó, nhưng để có được cơ hội thăng tiến hoặc tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển thì gần như không có. Tuy nhiên chỉ cần bạn không nản chí, vẫn tiếp tục cố gắng bước lên phía trước, luôn tìm cách khẳng định bản thân chắc chắn bạn sẽ có cơ hội được cấp trên ghi nhận, đây chính là lợi thế để bạn tiếp tục tạo ra những cơ hội mới cho chính mình. Tài vận năm 2017: Không có tài tinh nhập mệnh, tài vận khó có cơ hội khởi sắc. Thậm chí do ảnh hưởng của hung tinh, năm nay tuổi Mùi còn phải đối mặt với nguy cơ phá tài. Tuy không thể khống chế được sức mạnh của hung tinh nhưng có thể vẫn gia tăng được nguồn thu của mình bằng việc tập trung tinh lực vào công việc để đảm bảo tốt nhất nguồn thu nhập chính này. Vận tình cảm năm 2017: So với các con giáp khác trong 12 con giáp, năm nay vận đào hoa của tuổi Mùi rất vượng, đây chính là một tín hiệu vô cùng may mắn dành cho các bạn đơn thân. Tuy nhiên năng lượng của hung tinh rất mạnh nên cần thận khi quyết định chung sống hoặc kết giao với bạn khác giới để tránh bị lừa. Trước khi quyết định bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai đó cần phải tìm hiểu kỹ, không nên xây dựng mối quan hệ tình cảm dựa trên một tình yêu sét đánh. Với những bạn đã kết hôn thì nguy cơ trong chuyện tình cảm càng lớn. Vợ chồng thường xuyên bất hòa, các mối quan hệ trong gia đình thường xuyên xung đột. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, cần phải giữ khoảng cách đúng mực trong các mối quan hệ khác giới để tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vận sức khỏe trong năm 2017: Sức khỏe của con giáp này tương đối bình thường vì năn nay phạm nhiều hung sát. Cần thường xuyên theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Tuy không có bệnh gì trầm trọng, chủ yếu đều do áp lực công việc quá nặng nên đôi khi khiến bạn quá căng thẳng, mệt mỏi làm ảnh hưởng đến thần kinh của bạn. Hơn nữa mỗi khi ra ngoài cần chú ý an toàn cho bản thân mình. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

