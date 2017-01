​Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Mão ra sao?

Vận mệnh người tuổi Mão năm Đinh Dậu 2017: Gặp năm Đinh Dậu, tuổi Mão bị tương xung nên vận thế sẽ bị xung Thái Tuế. Sự nghiệp có nhiều khó khăn, thường xuyên dính vào tranh chấp, phiền muộn. Tài vận không được như ý, tình cảm may vẫn duy trì được trạng thái bình ổn. Tổng thể cát vận của tuổi Mão trong năm 2017: Cát vận không được lạc quan vì dính xung Thái Tuế, thường xuyên bị hung vận đeo bám. Nếu chăm chỉ ra ngoài sẽ gặp được quý nhân cũng có thể có được phương hướng phát triển tốt cho tương lai. Tổng thể hung vận của tuổi Mão trong năm 2017: Bị hung tinh bủa vây, vận thế vô cùng xấu. Không chỉ đối mặt với nguy cơ phá tài mà còn phải thận trọng vì rất dễ gặp tai bay vạ gió. Sự nghiệp dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Tài vận sa sút, dễ hao tài tốn của, các kế hoạch tài chính cũng khó mà thực hiện được. Cần thận trọng trong đối nhân xử thế, thận trọng lời ăn tiếng nói và hành động của mình để tránh chiêu phải thị phi. Tổng thể sự nghiệp của tuổi Mão trong năm 2017: Do xung Thái Tuế, nên mệnh cung có rất nhiều hung tinh, vận trình lưu niên trong năm 2017 không ổn định. Công việc thường xuyên gặp khó khăn, trở ngại. Có nhiều đối thủ xuất hiện, cạnh tranh gay gắt thường xuyên phải căng mình đối phó. Cần điềm đạm, bình tĩnh hơn để phán đoán tình thế, suy đoán thật kỹ mới hành động, giữ vững tinh thần tránh dao động, cố gắng duy trì sự bình ổn đã là thắng lợi, sau cơn mưa sẽ đón cầu vồng rực rỡ. Tổng thể vận tình cảm của tuổi Mão trong năm 2017: Đây chính là phương diện tốt nhất trong năm nay của tuổi Mão. Những bạn đơn thân sẽ có cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ cần bạn chân thành với đối phương mối quan hệ này chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái ngọt. Những bạn trung niên cần đề cao cảnh giác vì dễ gặp phải những sóng gió trong đời sống tình cảm. Hai vợ chồng thường xuyên có những bất đồng mâu thuẫn khó giải quyết nên thường xuyên cãi vã , gia đình bất hòa. Tổng thể sức khỏe của tuổi Mão trong năm 2017: Sức khỏe tương đối tốt, không có vấn đề gì phải lo ngại. Có điều cần lưu tâm, mỗi khi gặp khó khăn hay phiền muộn cố gắng tìm cách thư giãn, cân bằng để tránh căng thẳng thần kinh. Ngoài ra cần phải chú ý đến sự an toàn cho bản thân. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: 12ky. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

