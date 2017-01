Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Dậu ra sao?

Bước vào năm bản mệnh, so với vận mệnh trong 12 con giáp năm 2017, vận thế của tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi lớn, phần lớn lành ít dữ nhiều vì thế luôn phải thận trọng trong mọi việc. Tổng thể cát vận trong năm 2017 cho người tuổi Dậu: Do gặp năm tuổi nên cát vận của tuổi Dậu bình thường. Tuy nhiên gặp năm Đinh Dậu có thêm năng lượng từ ngũ hành tương sinh nên vẫn có những tiến triển nhất định. Chỉ cần tuổi Dậu đừng đánh mất niềm tin, sự kiên trì thì vẫn có những thành tựu tốt. Tổng thể hung vận trong năm 2017 của tuổi Dậu: Hung vận của tuổi Dậu trong năm nay sẽ đứng đầu 12 con giáp vì có nhiều hung tinh nhập mệnh. Vận trình sẽ bị kìm nén, dễ có xung đột trong các mối quan hệ, dễ dính tai bay vạ gió hoặc bị tiểu nhân chọc ngoáy. Tình cảm cũng dễ có tranh chấp, xô xát nên phải luôn đề cao cảnh giác. Tổng thể vận sự nghiệp trong năm 2017 của tuổi Dậu: Do phạm Thái Tuế nên sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ. Mưu sự, hành sự đều gặp khó khăn trở ngại. Thêm nữa, cung sự nghiệp không có cát tinh trợ giúp nên khó khăn càng chồng chất, khó có được cơ hội tốt để thay đổi cục diện. Nhưng nhìn từ góc độ khác, năm nay tuổi Dậu gặp ngũ hành nên vận trình của mình cũng có những chuyển biến tốt nhất định. Điều này tiếp thêm sức mạnh, niềm tin giúp tuổi Dậu hóa giải được những áp lực không cần thiết. Cho nên tuy công việc không được thuận lợi nhưng bản thân luôn tự tin, lạc quan đối mặt nên kết quả cũng tương đối như ý. Tổng thể tài vận trong năm 2017 của tuổi Dậu: Vừa năm tuổi xung Thái Tuế lại gặp địa chi tương hình nên tài vận của con giáp này ảnh hưởng không nhỏ. Nếu đầu tư cần phải chia nhỏ vốn để tránh rủi ro. Tiền tài cần phải kịp thời thu hồi để đảm bảo an toàn. Nguồn thu năm nay chủ yếu dựa vào các khoản thu nhập chính đến từ công việc. Tài lộc không có vì thế đừng tham vọng. Tổng thể vận tình cảm trong năm 2017 của tuổi Dậu: Tình cảm gặp tương hại, dễ vì chuyện nhỏ mà cãi vã. Đối với những bạn đơn thân cơ hội để thoát kiếp FA là rất ít. Tuy có nhiều người theo đuổi bạn nhưng các mối quan hệ chỉ dừng lại ở xa mà chưa thể đi đến đích. Những bạn đã kết hôn gia đình dễ có bất hòa, đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày thiếu sự quan tâm và giao lưu giữa hai vợ chồng. Vì thế tình cảm có phần phai nhạt, bất hòa dễ đẩy lên thành mâu thuẫn, nghiêm trọng hơn có thể đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Vì thế cho dù đã có gia đình hay vẫn chăn đơn gối chiếc luôn phải thận trọng và bình tĩnh xử lý mọi việc. Tổng thể vận sức khỏe trong năm 2017 của tuổi Dậu: Do hung tinh vây hãm vì thế sức khỏe của bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề lớn. Cố gắng tránh xô xát với người khác nếu không dễ dính tai bay vạ gió. Mỗi khi ra ngoài hoặc đi xa cần chú ý an toàn để tránh bị thương. Về vấn đề ăn uống cũng cần chú ý, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi khoa học để tránh căng thẳng dễ dẫn đến cáu giận vô cơ mà hậu quả khôn lường. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Bước vào năm bản mệnh, so với vận mệnh trong 12 con giáp năm 2017, vận thế của tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi lớn, phần lớn lành ít dữ nhiều vì thế luôn phải thận trọng trong mọi việc. Tổng thể cát vận trong năm 2017 cho người tuổi Dậu: Do gặp năm tuổi nên cát vận của tuổi Dậu bình thường. Tuy nhiên gặp năm Đinh Dậu có thêm năng lượng từ ngũ hành tương sinh nên vẫn có những tiến triển nhất định. Chỉ cần tuổi Dậu đừng đánh mất niềm tin, sự kiên trì thì vẫn có những thành tựu tốt. Tổng thể hung vận trong năm 2017 của tuổi Dậu: Hung vận của tuổi Dậu trong năm nay sẽ đứng đầu 12 con giáp vì có nhiều hung tinh nhập mệnh. Vận trình sẽ bị kìm nén, dễ có xung đột trong các mối quan hệ, dễ dính tai bay vạ gió hoặc bị tiểu nhân chọc ngoáy. Tình cảm cũng dễ có tranh chấp, xô xát nên phải luôn đề cao cảnh giác. Tổng thể vận sự nghiệp trong năm 2017 của tuổi Dậu: Do phạm Thái Tuế nên sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ. Mưu sự, hành sự đều gặp khó khăn trở ngại. Thêm nữa, cung sự nghiệp không có cát tinh trợ giúp nên khó khăn càng chồng chất, khó có được cơ hội tốt để thay đổi cục diện. Nhưng nhìn từ góc độ khác, năm nay tuổi Dậu gặp ngũ hành nên vận trình của mình cũng có những chuyển biến tốt nhất định. Điều này tiếp thêm sức mạnh, niềm tin giúp tuổi Dậu hóa giải được những áp lực không cần thiết. Cho nên tuy công việc không được thuận lợi nhưng bản thân luôn tự tin, lạc quan đối mặt nên kết quả cũng tương đối như ý. Tổng thể tài vận trong năm 2017 của tuổi Dậu: Vừa năm tuổi xung Thái Tuế lại gặp địa chi tương hình nên tài vận của con giáp này ảnh hưởng không nhỏ. Nếu đầu tư cần phải chia nhỏ vốn để tránh rủi ro. Tiền tài cần phải kịp thời thu hồi để đảm bảo an toàn. Nguồn thu năm nay chủ yếu dựa vào các khoản thu nhập chính đến từ công việc. Tài lộc không có vì thế đừng tham vọng. Tổng thể vận tình cảm trong năm 2017 của tuổi Dậu: Tình cảm gặp tương hại, dễ vì chuyện nhỏ mà cãi vã. Đối với những bạn đơn thân cơ hội để thoát kiếp FA là rất ít. Tuy có nhiều người theo đuổi bạn nhưng các mối quan hệ chỉ dừng lại ở xa mà chưa thể đi đến đích. Những bạn đã kết hôn gia đình dễ có bất hòa, đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày thiếu sự quan tâm và giao lưu giữa hai vợ chồng. Vì thế tình cảm có phần phai nhạt, bất hòa dễ đẩy lên thành mâu thuẫn, nghiêm trọng hơn có thể đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Vì thế cho dù đã có gia đình hay vẫn chăn đơn gối chiếc luôn phải thận trọng và bình tĩnh xử lý mọi việc. Tổng thể vận sức khỏe trong năm 2017 của tuổi Dậu: Do hung tinh vây hãm vì thế sức khỏe của bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề lớn. Cố gắng tránh xô xát với người khác nếu không dễ dính tai bay vạ gió. Mỗi khi ra ngoài hoặc đi xa cần chú ý an toàn để tránh bị thương. Về vấn đề ăn uống cũng cần chú ý, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi khoa học để tránh căng thẳng dễ dẫn đến cáu giận vô cơ mà hậu quả khôn lường. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).