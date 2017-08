Năm con giáp vận công việc thuận lợi nhất tháng 9/2017

Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi là người khiêm tốn, tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói nhưng họ lại là người rất cần mẫn trong công việc, luôn âm thầm phấn đấu hết mình. Bước vào tháng 9, mệnh các của người tuổi Mùi xuất hiện sao “Quốc Ấn”, cát tinh sẽ giúp cho sự nghiệp của con giáp này ngày một vượng phát, nhất định sẽ thu được kết quả cao trong công việc. Tuổi Dần: Vận thế của người tuổi Dần tương đối thuận lợi do con giày này có tính cách cởi mở, và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, làm bất cứ việc gì cũng đều có chí tiến thủ. Bước vào tháng 9, do có sao “Thái Dương” xuất hiện trong cung mệnh nên mọi vấn đề khúc mắc trong công việc trước đây đều được giải quyết. Ngoài ra do được cấp trên đánh giá cao nên người tuổi Dần sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuổi Thân: Trong tháng 9, người tuổi Thân tuy không có cát tinh nào xuất hiện trong cung mệnh nhưng lại bước vào cục diện “Tam Hợp Thái Tuế” đồng thời gặp được vận thế “Thổ sinh Kim” nên sẽ có nhiều cơ hội có lợi trong công việc, việc tăng chức tăng lương là điều không thể tránh khỏi. Tuổi Hợi: Bước vào tháng 9/2017, người tuổi Hợi do được cát tinh “Vũ Khúc” soi chiếu nên chỉ cần cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn với mức lương thỏa đáng. Tuổi Mão: Người tuổi Mão trong tháng 9 được sao “Phúc Đức” phù trợ nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió đặc biệt là về công việc. Do có quý nhân giúp đỡ, nên mọi vấn đề khó khăn trong công việc đều được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra những cơ hội tốt cũng không ngừng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

