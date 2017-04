Muốn tài lộc trĩu tay, đặt ngay vật này trên bàn làm việc

Theo phong thuỷ phương Đông, việc bố trí những vật phẩm dưới đây trên bàn làm việc mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đem lại may mắn, thành công, và sự thăng tiến nhanh trong sự nghiệp của bạn. 1 . Quả cầu phong thủy: Quả cầu phong thủy được biết đến như một vật mang lại sự thông tuệ, uyên bác mà hầu như các chính trị gia, doanh nhân,…đều chọn đặt trên bàn làm việc. Nó thường được làm từ rất nhiều loại đá đẹp và quý như: đá mắt mèo, đá hồng vân, đá dạ minh châu, ngọc xanh, thạch anh,… Ảnh: Eva.vn. Tính chất của quả cầu phong thủy là ngưng tụ năng lượng trong không gian, quy tụ về một điểm giúp tăng khả năng tư duy, sáng tạo cho người làm việc, chế ngự hung khí mang lại bệnh tật, cũng đem lại sự quyền uy của một người quản lý, mở mang mối quan hệ, giao tiếp. Ảnh: batdongsan.com.vn. Ngoài ra, quả cầu phong thủy làm bằng pha lê, bên trong có vẽ trang trí các linh vật may mắn như Bát Mã, Cá chép, sông núi nếu đặt trên bàn làm việc sẽ đảm bảo công việc kinh doanh trôi chảy, phát đạt. Ảnh:

thachanh.com.vn. 2. Tượng linh vật: Bên cạnh quả cầu phong thủy, người làm việc cũng có thể chọn lựa những biểu tượng được biết đến nhiều nhất để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp bao gồm: Cá chép hóa rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền, ngựa phi nước đại,…để đặt trên bàn làm việc. Ảnh: Eva.vn. Những linh vật như Long Quy, Tỳ Hưu, Long Mã… cũng đem lại sự bình an, tránh tiểu nhân và những điều thị phi, đố kỵ, mang lại sự thịnh vượng, giàu có và giúp chủ nhân thuận lợi trong công việc cũng như sức khỏe. Ảnh: phalephongthuy.com. Một lưu ý khá quan trọng là loại tượng linh vật được chọn cần có sự hài hòa về kích cỡ, màu sắc và chất liệu để tránh tương khắc. Khi được tư vấn kỹ càng, bạn sẽ an tâm trưng bày linh vật để mang lại may mắn cũng như xua đuổi tà khí bên mình. Ảnh: thietkenha.asia. 3. Chậu cây cảnh hoặc bể cá mini: Những chậu cây cảnh không chỉ góp phần thanh lọc không khí, điểm tô sắc xanh mà còn “hút tài lộc” cho bàn làm việc của bạn. Khi chọn cây xanh nên tránh những loại cây có hình dáng quá xù xì, gai góc, hãy chọn những loại cây xanh nhỏ tươi tốt, có nhiều mầm lộc, điều này sẽ gợi đến khả năng phát triển của bạn trong con đường tài lộc. Ảnh: Eva.vn. Theo phong thủy, một số loại cây cảnh như: cây thanh tâm, hồng môn, vạn thiên thanh, thường xuân, thủy tiên, hoàng kim cát, phát tài, thủy cúc, trầu bà đế vương, bạch mã hoàng tử,… sẽ mang lại tài lộc, thuận lợi trên đường công danh cho chủ nhân. Ảnh: Vietnamnet.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc).

Theo phong thuỷ phương Đông, việc bố trí những vật phẩm dưới đây trên bàn làm việc mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đem lại may mắn, thành công, và sự thăng tiến nhanh trong sự nghiệp của bạn. 1 . Quả cầu phong thủy: Quả cầu phong thủy được biết đến như một vật mang lại sự thông tuệ, uyên bác mà hầu như các chính trị gia, doanh nhân,…đều chọn đặt trên bàn làm việc. Nó thường được làm từ rất nhiều loại đá đẹp và quý như: đá mắt mèo, đá hồng vân, đá dạ minh châu, ngọc xanh, thạch anh,… Ảnh: Eva.vn. Tính chất của quả cầu phong thủy là ngưng tụ năng lượng trong không gian, quy tụ về một điểm giúp tăng khả năng tư duy, sáng tạo cho người làm việc, chế ngự hung khí mang lại bệnh tật, cũng đem lại sự quyền uy của một người quản lý, mở mang mối quan hệ, giao tiếp. Ảnh: batdongsan.com.vn. Ngoài ra, quả cầu phong thủy làm bằng pha lê, bên trong có vẽ trang trí các linh vật may mắn như Bát Mã, Cá chép, sông núi nếu đặt trên bàn làm việc sẽ đảm bảo công việc kinh doanh trôi chảy, phát đạt. Ảnh:

thachanh.com.vn. 2. Tượng linh vật: Bên cạnh quả cầu phong thủy, người làm việc cũng có thể chọn lựa những biểu tượng được biết đến nhiều nhất để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp bao gồm: Cá chép hóa rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền, ngựa phi nước đại,…để đặt trên bàn làm việc. Ảnh: Eva.vn. Những linh vật như Long Quy, Tỳ Hưu, Long Mã… cũng đem lại sự bình an, tránh tiểu nhân và những điều thị phi, đố kỵ, mang lại sự thịnh vượng, giàu có và giúp chủ nhân thuận lợi trong công việc cũng như sức khỏe. Ảnh: phalephongthuy.com. Một lưu ý khá quan trọng là loại tượng linh vật được chọn cần có sự hài hòa về kích cỡ, màu sắc và chất liệu để tránh tương khắc. Khi được tư vấn kỹ càng, bạn sẽ an tâm trưng bày linh vật để mang lại may mắn cũng như xua đuổi tà khí bên mình. Ảnh: thietkenha.asia. 3. Chậu cây cảnh hoặc bể cá mini: Những chậu cây cảnh không chỉ góp phần thanh lọc không khí, điểm tô sắc xanh mà còn “hút tài lộc” cho bàn làm việc của bạn. Khi chọn cây xanh nên tránh những loại cây có hình dáng quá xù xì, gai góc, hãy chọn những loại cây xanh nhỏ tươi tốt, có nhiều mầm lộc, điều này sẽ gợi đến khả năng phát triển của bạn trong con đường tài lộc. Ảnh: Eva.vn. Theo phong thủy, một số loại cây cảnh như: cây thanh tâm, hồng môn, vạn thiên thanh, thường xuân, thủy tiên, hoàng kim cát, phát tài, thủy cúc, trầu bà đế vương, bạch mã hoàng tử,… sẽ mang lại tài lộc, thuận lợi trên đường công danh cho chủ nhân. Ảnh: Vietnamnet.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc).