Mẹo vặt "thần thánh" từ 100 năm trước giờ vẫn hữu dụng

Thời điểm cách đây hơn 100 năm khi công nghệ còn chưa thực sự phát triển, thế nhưng con người đã tìm ra được rất nhiều “ mẹo vặt kỳ diệu” nhằm giải quyết các vấn đề nan giải của cuộc sống như chữa cháy mà không cần nước, bảo quản thực phẩm mà không cần tủ lạnh hay đơn giản là quẹt diêm trong gió,… Năm 1910, một công ty của Anh có tên Gallaher Ltd đã cho ra đời bộ thẻ bài tổng hợp lại những mẹo vặt cuộc sống kể trên với tên gọi “How to do it”, phần lớn chúng vẫn còn vô cùng hữu ích cho tới tận ngày nay. Khi những đóa hoa trang trí trong nhà đã héo tàn, bạn hãy cho chúng vào nước nóng và sau đó cắm lại vào nước lạnh. Điều bất ngờ sẽ đến khi bạn cắt tỉa hết phần lá, những đóa hoa này sẽ nở rộ lại một lần nữa. Muốn rửa sạch mặt trong của một chiếc chai thủy tinh, hãy bỏ cát và nước vào trong sau đó lắc mạnh, chiếc chai sẽ sáng bóng như mới. Để tẩy sạch vết bẩn do mực gây ra, đơn giản là ngâm mảnh vải bị bẩn vào sữa, vết bẩn sẽ từ từ biến mất. Một thế kỷ trước, con người đã phát hiện ra rằng ẩm mốc chính là nguyên nhân khiến vi khuẩn phát triển và sinh sôi. Để kiểm tra độ ẩm ngôi nhà của mình, người xưa đã biết dùng một chiếc gương nhỏ hoặc kính lúp, nếu mặt gương bị mờ đi chứng tỏ ngôi nhà cần nhiều ánh nắng hơn nữa. Muốn dừng một chú ngựa đang muốn bỏ chạy, hãy nhanh chóng tìm một điểm tựa để kéo dây cương về một phía. Khi luộc một quả trứng đã bị vỡ vỏ, hãy thêm giấm vào trong nước trước khi luộc, phần lòng trứng sẽ không bị tràn ra ngoài. Bài kiểm tra chất lượng bơ “gia truyền” tốt nhất chính là… hãy đốt chúng. Bơ nguyên chất sẽ có mùi thơm đặc trưng trong khi bơ thực vật có mùi khét khó chịu. Bị những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào người sẽ cảm thấy rất khó chịu và không hề dễ dàng để gắp chúng ra. Những lúc đó, bạn hãy áp phần bị thương vào một chiếc lọ có nước nóng bên trong. Áp lực hơi nước sẽ hút chặt da thịt bạn vào miệng bình, đồng thời hút luôn cả những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ. Sau đó bạn hãy băng bó vết thương lại để tránh bị nhiễm trùng. Khi chẳng may bị trẹo xương hoặc trật khớp, để giảm đau cấp tốc, bạn có thể quấn quanh phần bị thương bằng một tấm vải lạnh và luôn giữ tấm vải này bằng hệ thống “tưới cây” thần thánh như hình. Việc bê một chiếc bình nặng đầy nước cũng là một nghệ thuật nếu bạn biết cách. Hãy đặt ngón tay cái lên miệng bình, việc này sẽ giúp bạn lấy lại được trọng tâm của chiếc bình, khiến việc nâng chúng lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tách hai chiếc cốc bị dính chặt với nhau, bạn chỉ cần đổ nước lạnh vào chiếc cốc ở trên, chiếc phía dưới ngâm vào nước nóng. Chỉ 1 đến 2 phút sau, bạn sẽ có thành quả như ý muốn. Để khoai tay “nhừ” nhanh hơn, hãy bỏ một chút muối và đường vào nồi trong lúc luộc. Các bà nội trợ muốn cắt bánh mì dễ dàng mà không bị vỡ vụn, hãy nhúng dao vào nước nóng trước khi cắt. Một mẹo khá hữu ích cho những người thích bày đồ cổ trong nhà, đặc biệt là những chiếc bình quý. Hãy đổ cát vào trong bình, chiếc bình sẽ khó đổ vỡ hơn. Không có tủ lạnh? Bạn vẫn hoàn toàn có thể bảo quản những quả trứng hàng tuần liền, chỉ cần đặt chúng vào trong hũ muối. Cách làm bình chữa cháy mini trong nhà: trộn 2 lít nước, 0,5kg muối ăn và 0,25 muối amoniac. Muối ăn sẽ hấp thụ nhiệt và cách ly sự tiếp xúc oxy của đám cháy. Muối amoni sẽ tạo ra ra CO2 để dập tắt đám cháy nhanh chóng. Khi bị chó dữ tấn công, việc đầu tiên bạn cần làm không phải bỏ chạy mà hãy dùng những vật dụng xung quanh như áo, mũ hoặc một cây gậy để đánh lạc hướng chúng. Máy lọc nước cổ xưa vô cùng đơn giản, dễ làm gồm 4 lớp cát mịn, cát lẫn sỏi dăm, đá nhỏ và đá lớn. Làm lạnh nhanh một chai rượu hoặc bia, hãy bọc bên ngoài một miếng vải bông rồi đặt dưới vòi nước khoảng 10 phút, đồ uống của bạn sẽ được làm lạnh như vừa được cho từ ngăn mát tủ lạnh ra. Mẹo vặt kiểm tra bình ga của nhà mình có bị rò rỉ không bằng cách bôi một lớp xà phòng hoặc nước rửa chén lên đường ống dẫn. Nếu chỗ nào rò rỉ sẽ tạo ra bọt khí.

Thời điểm cách đây hơn 100 năm khi công nghệ còn chưa thực sự phát triển, thế nhưng con người đã tìm ra được rất nhiều “ mẹo vặt kỳ diệu” nhằm giải quyết các vấn đề nan giải của cuộc sống như chữa cháy mà không cần nước, bảo quản thực phẩm mà không cần tủ lạnh hay đơn giản là quẹt diêm trong gió,… Năm 1910, một công ty của Anh có tên Gallaher Ltd đã cho ra đời bộ thẻ bài tổng hợp lại những mẹo vặt cuộc sống kể trên với tên gọi “How to do it”, phần lớn chúng vẫn còn vô cùng hữu ích cho tới tận ngày nay. Khi những đóa hoa trang trí trong nhà đã héo tàn, bạn hãy cho chúng vào nước nóng và sau đó cắm lại vào nước lạnh. Điều bất ngờ sẽ đến khi bạn cắt tỉa hết phần lá, những đóa hoa này sẽ nở rộ lại một lần nữa. Muốn rửa sạch mặt trong của một chiếc chai thủy tinh, hãy bỏ cát và nước vào trong sau đó lắc mạnh, chiếc chai sẽ sáng bóng như mới. Để tẩy sạch vết bẩn do mực gây ra, đơn giản là ngâm mảnh vải bị bẩn vào sữa, vết bẩn sẽ từ từ biến mất. Một thế kỷ trước, con người đã phát hiện ra rằng ẩm mốc chính là nguyên nhân khiến vi khuẩn phát triển và sinh sôi. Để kiểm tra độ ẩm ngôi nhà của mình, người xưa đã biết dùng một chiếc gương nhỏ hoặc kính lúp, nếu mặt gương bị mờ đi chứng tỏ ngôi nhà cần nhiều ánh nắng hơn nữa. Muốn dừng một chú ngựa đang muốn bỏ chạy, hãy nhanh chóng tìm một điểm tựa để kéo dây cương về một phía. Khi luộc một quả trứng đã bị vỡ vỏ, hãy thêm giấm vào trong nước trước khi luộc, phần lòng trứng sẽ không bị tràn ra ngoài. Bài kiểm tra chất lượng bơ “gia truyền” tốt nhất chính là… hãy đốt chúng. Bơ nguyên chất sẽ có mùi thơm đặc trưng trong khi bơ thực vật có mùi khét khó chịu. Bị những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào người sẽ cảm thấy rất khó chịu và không hề dễ dàng để gắp chúng ra. Những lúc đó, bạn hãy áp phần bị thương vào một chiếc lọ có nước nóng bên trong. Áp lực hơi nước sẽ hút chặt da thịt bạn vào miệng bình, đồng thời hút luôn cả những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ. Sau đó bạn hãy băng bó vết thương lại để tránh bị nhiễm trùng. Khi chẳng may bị trẹo xương hoặc trật khớp, để giảm đau cấp tốc, bạn có thể quấn quanh phần bị thương bằng một tấm vải lạnh và luôn giữ tấm vải này bằng hệ thống “tưới cây” thần thánh như hình. Việc bê một chiếc bình nặng đầy nước cũng là một nghệ thuật nếu bạn biết cách. Hãy đặt ngón tay cái lên miệng bình, việc này sẽ giúp bạn lấy lại được trọng tâm của chiếc bình, khiến việc nâng chúng lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tách hai chiếc cốc bị dính chặt với nhau, bạn chỉ cần đổ nước lạnh vào chiếc cốc ở trên, chiếc phía dưới ngâm vào nước nóng. Chỉ 1 đến 2 phút sau, bạn sẽ có thành quả như ý muốn. Để khoai tay “nhừ” nhanh hơn, hãy bỏ một chút muối và đường vào nồi trong lúc luộc. Các bà nội trợ muốn cắt bánh mì dễ dàng mà không bị vỡ vụn, hãy nhúng dao vào nước nóng trước khi cắt. Một mẹo khá hữu ích cho những người thích bày đồ cổ trong nhà, đặc biệt là những chiếc bình quý. Hãy đổ cát vào trong bình, chiếc bình sẽ khó đổ vỡ hơn. Không có tủ lạnh? Bạn vẫn hoàn toàn có thể bảo quản những quả trứng hàng tuần liền, chỉ cần đặt chúng vào trong hũ muối. Cách làm bình chữa cháy mini trong nhà: trộn 2 lít nước, 0,5kg muối ăn và 0,25 muối amoniac. Muối ăn sẽ hấp thụ nhiệt và cách ly sự tiếp xúc oxy của đám cháy. Muối amoni sẽ tạo ra ra CO2 để dập tắt đám cháy nhanh chóng. Khi bị chó dữ tấn công, việc đầu tiên bạn cần làm không phải bỏ chạy mà hãy dùng những vật dụng xung quanh như áo, mũ hoặc một cây gậy để đánh lạc hướng chúng. Máy lọc nước cổ xưa vô cùng đơn giản, dễ làm gồm 4 lớp cát mịn, cát lẫn sỏi dăm, đá nhỏ và đá lớn. Làm lạnh nhanh một chai rượu hoặc bia, hãy bọc bên ngoài một miếng vải bông rồi đặt dưới vòi nước khoảng 10 phút, đồ uống của bạn sẽ được làm lạnh như vừa được cho từ ngăn mát tủ lạnh ra. Mẹo vặt kiểm tra bình ga của nhà mình có bị rò rỉ không bằng cách bôi một lớp xà phòng hoặc nước rửa chén lên đường ống dẫn. Nếu chỗ nào rò rỉ sẽ tạo ra bọt khí.