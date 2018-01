Mẹo trang trí nhà cửa đơn giản giúp thu hút tài lộc năm 2018

Phong thuỷ là điều rất quan trọng, cần được chú ý trong căn nhà của bạn. Bao nhiêu vận hạn, xui xẻo hay tài lộc, may mắn cũng ảnh hưởng ít nhiều từ đó. Cùng học cách bố trí, sửa chữa một số đồ đạc trong nhà để thu hút thêm tài lộc đầu năm mới nhé.

1. Cửa ra vào

Ảnh minh họa. "Bộ lông thật sự làm nên con công" và điểm đầu tiên bạn cần chú ý đó chính là khu vực cửa ra vào. Cửa ra vào không chỉ là nơi đón tiếp các thành viên về nhà, khách khứa đến chơi mà còn là "điểm đón" những luống khí tốt lành. Hãy giữ thói quen mở cửa ít nhất một lần mỗi ngày. Đây vừa là cách đem không khí tự nhiên vào nhà vừa gọi mời năng lượng tốt bạn không nên bỏ qua. Khu vực trước nhà luôn cần được giữ sạch sẽ, không có rác hay đồ đạc bừa bãi. Thường xuyên giặt sạch thảm trước nhà và đừng quên một vài chậu cây cảnh, chậu hoa trang trí. Ngoài ra, có rất nhiều người còn lắp đèn có công suất lớn, độ sáng cao để ngôi nhà luôn tràn ngập năng lượng. Những chi tiết rất nhỏ nhưng bạn cũng không nên bỏ qua, đó là: Lau sạch bảng số nhà hay đừng bao giờ để chuông cửa hỏng, nhất là trong dịp đầu năm mới. 2. Treo chuông gió hoặc dây tiền xu Một cách đơn giản hơn để đón tài lộc vào nhà là treo chuông gió ở cửa trước. Chuông gió rung sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành đến cho cuộc sống của bạn. Nếu yêu thích không gian yên tĩnh, bạn có thể thay chuông gió bằng dây tiền xu. Tiền xu được đúc hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài, đất trong tượng trưng cho sự thịnh vượng. Treo những đồng tiền chéo nhau và kết nối chúng bằng một sợi dây màu đỏ, sau đó treo lên các cửa ra vào sẽ giúp giữ được năng lượng tiền bạc trong nhà. Dùng 9 hoặc 6 đồng tiền xu cho cửa chính và những cửa còn lại thì treo số lượng ít hơn. 3. Trồng cây phong thuỷ Ảnh minh họa.

Cây xanh mang lại khá nhiều lợi ích, đặc biệt những loại cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Bạn có thể lựa chọn cây phất lộc đặt ở nơi nhiều ánh sáng, được tưới nước đầy đủ sẽ thúc đẩy sự may mắn về tiền tài. Cây phất lộc thuộc loài cây họ vạn niên thanh, thân thảo, đốt rỗng với ý nghĩa chất được nhiều của. Cây dễ đâm chồi nảy lộc và sống rất khỏe. Nhiều người quan niệm trưng cây phát lộc để mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình.

Tránh trồng các loại cây phong thủy có gai nhọn trong nhà mà chỉ nên trồng bên ngoài như xương rồng, tạo nên dòng năng lượng độc hại có thể gây bệnh tật hay bất hạnh cho gia chủ. Cũng đừng quên thỉnh thoảng thay đổi không khí cho căn nhà bằng những lọ hoa tươi thơm ngát, đem lại sức sống mới, niềm vui mới.

4. Đặt bể cá trong nhà

Nước là một trong những yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng mọi thứ. Nước cũng có tác dụng làm dịu tinh thần. Hãy trang trí góc tiền tài của bạn bằng các hồ nước nhỏ, hồ thủy sinh, hòn non bộ,...vì nước là một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy mang lại tiền bạc. Đừng quên thay nước bể cá hàng tuần để nước luôn trong và cá có điều kiện sống tốt nhất.

5. Trưng bày các vật phẩm phong thuỷ

Theo quan niệm phong thuỷ, từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng , linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Vì vậy, muốn rước tài lộc hay cầu bình an cho gia đình mình thì đừng quên sở hữu những vật phẩm phong thủy sau trong nhà: quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình tỳ hưu, con rồng, con rùa, tượng Phúc – Lộc – Thọ, mèo chiêu tài...

6. Màu sơn

Dịp tết đến xuân về cũng là thời điểm thích hợp để bạn sơn mới căn nhà của mình. Muốn tài lộc vào nhà, bạn nên chọn màu sắc trang nhã, phù hợp với mệnh của gia chủ. Bạn có thể sử dụng thêm các màu nóng trang trí điểm xuyến để tạo điểm nhấn, tiếp thêm sức mạnh cho căn nhà nhưng phải đảm bảo các màu nóng như đỏ, cam, vàng không phải là tông màu chủ đạo.

Điều quan trọng nhất đối với việc tài lộc vào nhà đó là bạn phải giữ cho căn nhà luôn sạch sẽ, thoáng mát và ngập tràn ánh sáng, hương thơm tự nhiên.