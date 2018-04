Mê mẩn vẻ đẹp của Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng

CVĐCTC UNESCO Non Nước - Cao Bằng, nằm trên địa bàn của 9 huyện địa phương, là nơi sinh sống của hơn 250.000 người thuộc 9 dân tộc ít người. Hiện, các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá, đề xuất xếp hạng hàng trăm điểm đến trong quần thể này, với những giá trị đặc biệt về cảnh quan, địa hình, văn hóa và lịch sử... Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén với hệ thống rừng rêu – rừng lùn đặc trưng của hệ sinh thái ôn đới núi cao vùng Đông Bắc Việt Nam. Khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh được Tổ chức FFI (Fauna and Flora International) hỗ trợ thành lập năm 2007 trên cơ sở phát hiện đàn vượn Cao Vít – vốn đã bị coi là tuyệt chủng – ở đây năm 2004. Hệ thống hồ Thang Hen, với 36 hồ trên núi. Một góc nhìn đặc biệt của du khách tại Hồ Thang Hhen. Hệ thống Hang Dơi dài hơn 900 mét, từng được Bộ VH, TT&DL xếp hạng là là thắng cảnh Quốc gia năm 2004. Chú thích ảnh: Một nhũ đá đặc biệt tại Hang Dơi Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là 1 trong 4 thác nước lớn nhất thế giới. Thác nằm ở độ cao 70m, sâu 60m, rộng 208, gồm thác chính và thác phụ. Nhìn từ xa thác được chia làm 3 dòng giống như những dải lụa trắng tung bay uốn lượn trong gió. Động Ngườm Ngao, với chiều dài 2.144m nhưng mới khai thác và đi vào hoạt động khoảng 900m. "Núi thủng" Nậm Trá, thường được địa phương gọi là núi Mắt Thần. Và cuối cùng, không thể quên khu di tích Pác Bó, gắn với hang Pác Bó, nơi Hồ Chủ tịch sống và làm việc trong giai đoạn từ 8/2 tới cuối tháng 3/1941. Kèm theo đó là núi Các Mác và suối Lê nin do Người đặt tên.

CVĐCTC UNESCO Non Nước - Cao Bằng, nằm trên địa bàn của 9 huyện địa phương, là nơi sinh sống của hơn 250.000 người thuộc 9 dân tộc ít người. Hiện, các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá, đề xuất xếp hạng hàng trăm điểm đến trong quần thể này, với những giá trị đặc biệt về cảnh quan, địa hình, văn hóa và lịch sử... Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén với hệ thống rừng rêu – rừng lùn đặc trưng của hệ sinh thái ôn đới núi cao vùng Đông Bắc Việt Nam. Khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh được Tổ chức FFI (Fauna and Flora International) hỗ trợ thành lập năm 2007 trên cơ sở phát hiện đàn vượn Cao Vít – vốn đã bị coi là tuyệt chủng – ở đây năm 2004. Hệ thống hồ Thang Hen, với 36 hồ trên núi. Một góc nhìn đặc biệt của du khách tại Hồ Thang Hhen. Hệ thống Hang Dơi dài hơn 900 mét, từng được Bộ VH, TT&DL xếp hạng là là thắng cảnh Quốc gia năm 2004. Chú thích ảnh: Một nhũ đá đặc biệt tại Hang Dơi Thác Bản Giốc thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là 1 trong 4 thác nước lớn nhất thế giới. Thác nằm ở độ cao 70m, sâu 60m, rộng 208, gồm thác chính và thác phụ. Nhìn từ xa thác được chia làm 3 dòng giống như những dải lụa trắng tung bay uốn lượn trong gió. Động Ngườm Ngao, với chiều dài 2.144m nhưng mới khai thác và đi vào hoạt động khoảng 900m. "Núi thủng" Nậm Trá, thường được địa phương gọi là núi Mắt Thần. Và cuối cùng, không thể quên khu di tích Pác Bó, gắn với hang Pác Bó, nơi Hồ Chủ tịch sống và làm việc trong giai đoạn từ 8/2 tới cuối tháng 3/1941. Kèm theo đó là núi Các Mác và suối Lê nin do Người đặt tên.