Mậu tuất 2018, nhất định phải trồng cây này trước cửa nhà để hút tài lộc

Sau đây là một số gợi ý các loại cây cảnh nên trồng trước cửa để đón tài lộc Tết Mậu Tuất 2018 theo quan niệm dân gian.

Cây Ngọc Bích

Ảnh minh họa. Đây còn được gọi là cây thường xanh. Đặc tính của loài cây này là dễ trồng, đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây. Cây này tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Ngọc bích có lá hình trứng, nhỏ như đồng xu và mọng nước, do là loài cây lá nhỏ nên ngọc bích thuộc hành Kim, phù hợp với hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu gia chủ đặt cây ở hướng Đông Nam (là khu vực tài lộc) thì năng lượng Kim của cây sẽ xung với năng lượng Mộc của hướng đó. Bên cạnh đó, nhiều người còn đặt cây ngọc bích tại các lối đi của cửa hàng nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc. Đây cũng là loại cây tốt cho sức khỏe nên gia chủ có thể đặt bên cửa sổ của ngôi nhà. Về điều kiện chăm sóc bạn cần lưu ý, ngọc bích tuy có lá và thân mọng nước nhưng nó là loại cây không ưa nước. Nên đặt trong không gian thoáng mát, luồng ánh sáng tự nhiên. Cây hoa hòe Cây hoa hòe. Ảnh minh họa.

Cây Hoa Hòe còn gọi là hòe mễ, hòe hoa, hòe hoa mễ. Đây là loại cây được gọi là cây “lộc”, là một trong ba loại cây được người xưa coi trọng nhất. Họ luôn coi đó là biểu tượng của sự giàu sang phú quý.

Theo điển tích Trung Hoa, ở trước Triều môn mà trồng ba cây hòe là tượng trưng của chức Tam công trong triều đình, vì thế nhân gian hay trồng hòe ở trước cửa nhà với ước mong con cái thành danh sau này.

Hòe tượng trưng cho công danh, giàu sang và phú quý, nhiều gia đình từ xưa quan niệm trồng hòe trước nhà thì con cái sẽ thành danh, còn nếu trồng hòe sau nhà thì đường công danh bị bế tắc. Do đó, nếu muốn loài cây này mang đến sự may mắn và thành đạt, bạn hãy trồng trước sân nhà.

Lưu ý, nếu trồng Cây Hoa Hòe ở phía sau nhà thì lại bị coi như bế tắc công danh.

Cây cọ

Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cơ quan hay công viên, sân vườn lại trồng cây cọ cảnh. Đây là loại cây thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu, dù trồng nội thất hay ngoại thất. Không chỉ vậy, nó còn có tác dụng điều hòa, cải thiện và thanh lọc không khí rất lớn, đặc biệt hấp thụ khói thuốc lá và chất độc tồn dư do tàn thuốc lá gây nên.

Với tán lá to tròn cùng vẻ xanh mượt, cây cọ cảnh có ý nghĩa mang niềm vui, sự hi vọng, may mắn tài lộc đến với gia chủ, như chiếc quạt lớn xua đi những điều xấu, đem lại điềm lành, sinh tài giữ của.

Cây thuộc họ cam, chanh

Gồm có chanh, quất, cam, quýt rất thích hợp đặt ở cửa ra vào. Đây là những loại cây mang đến nguồn tiền tài dồi dào cho gia chủ, đặc biệt là những dịp năm mới và đầu xuân. Hơn nữa, quả cam, chanh… giống như một kiểu “mộc nhãn” giúp chủ nhân tinh tường, nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc để hóa giải.