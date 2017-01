Màu sắc may mắn cho 12 con giáp năm Đinh Dậu 2017

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng 12ky (Trung Quốc), năm Đinh Dậu 2017, ngũ hành thuộc Kim vì thế 12 con giáp nên chọn màu sắc phong thuỷ cho phù hợp bản mệnh để giúp tương trợ vận thế tốt hơn. Tuổi Tý: Màu sắc may mắn: Màu đen, màu xanh lam, màu trắng. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ, màu tím, màu cam. Tuổi Sửu: Màu sắc may mắn: Màu xanh da trời, màu xanh lá cây. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ. Tuổi Dần: Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu bạc. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ. Tuổi Mão: Màu sắc may mắn: Màu đỏ, màu nâu (màu cà phê). Màu sắc xui xẻo: Màu đen, màu xanh lam. Tuổi Thìn: Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu bạc. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ. Tuổi Tỵ: Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu nâu. Màu sắc xui xẻo: Màu trắng. Tuổi Ngọ: Màu sắc may mắn: Màu vàng, màu nâu, màu trắng, màu bạc. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ, màu xanh lá cây. Tuổi Mùi: Màu sắc may mắn: Màu ghi sáng, màu xanh lam, màu trắng, màu đen. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ, màu nâu, màu vàng. Tuổi Thân: Màu sắc may mắn: Màu trắng bạc, màu ghi sáng. Màu sắc xui xẻo: Màu đỏ, màu hồng. Tuổi Dậu: Màu sắc may mắn: Màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Màu sắc xui xẻo: Màu xanh lá cây, màu đen. Tuổi Tuất: Màu sắc may mắn: Màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Màu sắc xui xẻo: Màu xanh lá cây, màu đen. Tuổi Hợi: Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu xanh lam. Màu sắc xui xẻo: Màu trắng, màu vàng. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: 12ky. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

