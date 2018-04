Loạt ảnh tuyệt đẹp về phố phường Sài Gòn năm 1965

Các cửa hàng sang trọng trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi), Sài Gòn năm 1965. Ảnh: John A. Hansen. Đường Tự Do nhìn từ khách sạn Alfana. Ảnh: John A. Hansen. Khách sạn Continental Palace nổi tiếng của Sài Gòn trước 1975. Ảnh: John A. Hansen. Khách sạn Continental Palace (trái) và khách sạn Caravelle (phải), nhìn từ đường Tự Do. Ảnh: John A. Hansen. Bãi xe máy trên đại lộ Lê Lợi, khúc giữa đại lộ Nguyễn Huệ và đường Tự Do. Ảnh: John A. Hansen. Đường Nguyễn Văn Thinh (nay là Mạc Thị Bưởi) khúc Tự Do tới Hai Bà Trưng. Ảnh: John A. Hansen. Góc Tự Do - Hồ Huấn Nghiệp, nhìn về hướng đâm ra công trường Mê Linh. Ảnh: John A. Hansen. Khách sạn Saigon Palace ở góc Tự Do - Phạm Đình Hổ (nay là góc Đồng Khởi - Ngô Đức Kế). Ảnh: John A. Hansen. Tòa nhà chính giữa ảnh là rạp Eden. Ảnh: John A. Hansen. Bến Bạch Đằng, phía cuối đường Hai Bà Trưng. Ảnh: John A. Hansen. Trên bến Bạch Đằng. Ảnh: John A. Hansen. Toàn cảnh bến Bạch Đằng nhìn từ trên cao. Ảnh: John A. Hansen. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

