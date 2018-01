Loạt ảnh sự kiện lịch sử thế giới 50 năm trước

Đây là một trong những bức ảnh cuối cùng chụp mục sư Martin Luther King Jr. trước khi ông bị ám sát ngày 4/4/1968. Bức ảnh này được chụp khi ông có buổi nói chuyện ở Memphis ngày 3/4/1968. Sự kiện lịch sử mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát đã gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Ảnh chụp từ trên cao khói bốc lên nghi ngút từ các tòa nhà ở vùng đông bắc Washington D.C ngày 5/4/1968. Một số cuộc bạo loạn và biểu tình diễn ra sau vụ ám sát mục sư Martin Luther King Jr. Cảnh sát có cuộc đụng độ với sinh viên trong một cuộc biểu tình diễn ra vào tháng 5/1968 tại Paris, Pháp. Hàng ngàn người ở London, Anh tham gia cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tại Việt Nam ngày 18/3/1968. Các thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles ngày 28/2/1968. Từ trái qua phải: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr và George Harrison. Năm 1968 cũng là thời điểm The Beatles cho phát hành "White Album". Norma Enriqueta Basilio trở thành người phụ nữ đầu tiên rước đuốc trong lịch sử Thế vận hội hiện đại. Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy được vây quanh bởi những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia ngày 2/4/1968. Trực thăng của quân đội Mỹ tham gia Chiến dịch Ngựa bay (Operation Pegasus) ở Việt Nam ngày 5/4/1968. Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson và xem Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Michel Debre theo dõi sự kiện phóng tên lửa tại Cape Kennedy, Florida qua truyền hình ngày 11/10/1968 tại văn phòng Nhà Trắng. Vào đêm 24/12/1968, tàu Apollo 8 của Mỹ bay vòng quanh quỹ đạo Mặt trăng. Apollo rời trung tâm không gian Kennedy tại bang Florida đưa 3 phi hành gia lên quỹ đạo Mặt trăng và đưa họ trở về Trái đất an toàn. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).





Đây là một trong những bức ảnh cuối cùng chụp mục sư Martin Luther King Jr. trước khi ông bị ám sát ngày 4/4/1968. Bức ảnh này được chụp khi ông có buổi nói chuyện ở Memphis ngày 3/4/1968. Sự kiện lịch sử mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát đã gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Ảnh chụp từ trên cao khói bốc lên nghi ngút từ các tòa nhà ở vùng đông bắc Washington D.C ngày 5/4/1968. Một số cuộc bạo loạn và biểu tình diễn ra sau vụ ám sát mục sư Martin Luther King Jr. Cảnh sát có cuộc đụng độ với sinh viên trong một cuộc biểu tình diễn ra vào tháng 5/1968 tại Paris, Pháp. Hàng ngàn người ở London, Anh tham gia cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tại Việt Nam ngày 18/3/1968. Các thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles ngày 28/2/1968. Từ trái qua phải: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr và George Harrison. Năm 1968 cũng là thời điểm The Beatles cho phát hành "White Album". Norma Enriqueta Basilio trở thành người phụ nữ đầu tiên rước đuốc trong lịch sử Thế vận hội hiện đại . Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy được vây quanh bởi những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia ngày 2/4/1968. Trực thăng của quân đội Mỹ tham gia Chiến dịch Ngựa bay (Operation Pegasus) ở Việt Nam ngày 5/4/1968. Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson và xem Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Michel Debre theo dõi sự kiện phóng tên lửa tại Cape Kennedy, Florida qua truyền hình ngày 11/10/1968 tại văn phòng Nhà Trắng. Vào đêm 24/12/1968, tàu Apollo 8 của Mỹ bay vòng quanh quỹ đạo Mặt trăng. Apollo rời trung tâm không gian Kennedy tại bang Florida đưa 3 phi hành gia lên quỹ đạo Mặt trăng và đưa họ trở về Trái đất an toàn.