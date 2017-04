Loạt ảnh lịch sử khiến người xem ám ảnh tột cùng

Thiếu tướng Horatio Gordon Robley - một người lính Anh say mê nghệ thuật xăm hình. Ông đã tạo ra bộ sưu tập mokomokai (những chiếc đầu xăm hình của người Maori). Năm 1908, ông muốn bán nó cho chính phủ New Zealand với giá 1.000 bảng Anh nhưng không thành. Về sau, bảo tàng lịch sử tự nhiên New York đã mua lại bộ sưu tập rùng rợn này. Bức ảnh lịch sử chụp Thiếu tướng Horatio Gordon Robley bên những chiếc đầu xăm hình khiến không ít người sợ hãi. Hình ảnh đáng sợ bàn chân bị biến dạng của phụ nữ Trung Quốc sau khi thực hiện tập tục bó chân để có "gót sen ba tấc". Một cậu bé dường như khá quen thuộc với việc hút thuốc lá. Hành động khó tin của cậu bé này khiến nhiều người kinh ngạc bởi thói quen này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Từ đầu thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, người dân Anh nở rộ trào lưu chụp ảnh cùng người chết để lưu giữ những kỷ niệm về người quá cố. Bức ảnh này khiến nhiều người thót tim khi chụp lại khoảnh khắc cha mẹ để con vào trong một chiếc lồng gắn ngay cạnh cửa sổ. Vào những năm 1930, người dân Anh sử dụng phát minh kỳ lạ này để con cái tiếp xúc với không khí trong lành cũng như tập làm quen với độ cao. Rất đông người dân đến xem buổi hành hình tử tù ở nơi công cộng. Hình ảnh hãi hùng một con voi có tên Topsy bị cho giật điện đến chết năm 1903. Người mẹ lấy tay che mặt vì rao bán 4 người con bé bỏng của mình từ 2 - 6 tuổi do không đủ khả năng nuôi các con cũng như đang mang thai lần thứ 5. Bức ảnh chụp tại Chicago, Mỹ năm 1948.

