Loạt ảnh ghi dấu sự kiện kinh hoàng trong lịch sử

Ngày 22/11/1963, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát. Đây là một trong những hình ảnh Tổng thống Kennedy bị bắn khi chiếc xe đi qua kho sách thư viện Texas. Ông đổ người về phía bà Jacqueline, sau khi trúng đạn vào đầu. Sau đó, nhân viên đặc vụ Clinton Hill nhảy lên chiếc xe limousine chở Tổng thống Kennedy và phu nhân để che cho hai người. Đây là một trong những bức ảnh ghi lại sự kiện kinh hoàng xảy ra trong lịch sử. Hình ảnh kinh điển một trung úy bị trọng thương do bị bắn tỉa đang bấu víu giáo sĩ hải quân - ngài Luis Padillo ở Venezuela năm 1962. Bức ảnh đánh dấu sự kiện kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng bị Nhật Bản tấn công bất ngờ ngày 7/12/1941. Theo ước tính, hơn 1.500 lính Mỹ tử vong trong cuộc tấn công trên. Sau sự kiện này, Mỹ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới 2 trên mặt trận chống phát xít. Gương mặt thất thần của đứa trẻ may mắn sống sót sau cuộc diệt chủng thảm khốc ở Rwanda năm 1994. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của người dân khi diễn ra cuộc diệt chủng Bosnia (từ năm 1992 - 1995). Theo ước tính, khoảng 100.000 người Hồi giáo đã thiệt mạng trong thảm họa diệt chủng đẫm máu trên. Một số người dân Mỹ vẫy cờ với hy vọng sẽ được giải cứu và hỗ trợ sau khi cơn bão Katrina quét qua. Cơn bão Katrina đã đổ bộ vào Mỹ ngày 29/8/2005 và gây hậu quả kinh hoàng tại 5 bang ven Vịnh Mexico. Bang Louisiana là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng 1.300 người chết. Đây là hai trong số những người may mắn sống sót sau thảm họa Chernobyl kinh hoàng. Cụ thể, ngày 26/4/1986, một vụ nổ mạnh xảy ra ở lò phản ứng số 4 của nhà máy điện Chernobyl đã làm phát tán vô số chất phóng xạ vào môi trường sống. Nó đã trở thành thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Người dân ở thành phố San Francisco, Mỹ vội vã di tản đến nơi an toàn khi xảy ra trận động đất kéo theo là hỏa hoạn kinh hoàng năm 1906. Trận động đất mạnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người. Cơ sở hạ tầng ở San Francisco bị phá hủy nghiêm trọng. Năm 1980, ca sĩ, thành viên của ban nhạc The Beatle – John Lennon bị ám sát. Sau đó, nhiều người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối nạn bạo lực súng đạn và giơ kí hiệu ngón tay hình chữ V thể hiện biểu tượng hòa bình. Ngón tay hình chữ V tượng trưng cho “Victory” – chiến thắng và đồng thời cũng là biểu tượng hòa bình. Hình ảnh ám ảnh cơn bão Matthew đã làm gần 900 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa ở Haiti hồi tháng 10/2016. Sau khi tàn phá Haiti, cơn bão này quét qua bờ biển Mỹ.

