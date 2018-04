Kinh ngạc xác ướp được bảo quản nguyên vẹn trong đầm lầy

Xác ướp cô gái Yde là một trong những xác ướp được bảo quản nguyên vẹn trong đầm lầy. Thi hài cô gái trẻ này được tìm thấy trong một đầm lầy ở thành phố Yde (Hà Lan) năm 1897. Tên của xác ướp được đặt theo tên địa điểm phát hiện. Sau quá trình kiểm tra, các nhà nghiên cứu phát hiện cô gái Yde qua đời khi 16 tuổi, trong khoảng thời gian từ năm 54 trước Công nguyên - năm 128 sau Công nguyên. Theo các chuyên gia, cô gái Yde tử vong do bị vẹo cột sống. Từ đó, họ suy đoán cô có thể bị hành quyết hoặc là một nạn nhân trong một nghi lễ hiến tế rùng rợn thời xưa. Xác ướp người đàn ông Tollund được tìm thấy trong đầm lầy than bùn trên bán đảo Jutland (Đan Mạch) năm 1950.Xác ướp người đàn ông Tollund được bảo quản nguyên vẹn đến mức khi mới phát hiện, người ta còn cho rằng đây là nạn nhân của một vụ án mạng mới xảy ra. Sau khi thực hiện một loạt kiểm tra, các chuyên gia kết luận người đàn ông Tollund đã qua đời cách đây gần 2.400 năm. Nguyên nhân tử vong của người đàn ông Tollund được chuyên gia xác định là do bị treo cổ bởi sợi dây thừng. Xác ướp Lindow được các chuyên gia phát hiện trong một đầm lầy than bùn ở Lindow Moss, Cheshire, Anh. Theo các chuyên gia, xác ướp này thuộc về một người đàn ông trong độ tuổi 20. Trên xác ướp có khá nhiều vết thương nghiêm trọng bao gồm: bị bóp cổ, đánh vào đầu dẫn đến mảnh xương sọ đâm vào não. Thậm chí, trên cổ họng của người thanh niên này còn có dấu vết bị cắt. Qua đó hé lộ cái chết đầy đau đớn của người đàn ông trên. Ngoài ra, các chuyên gia còn phát hiện bên trong dạ dày của người này có một số loại ngũ cốc và bánh mì cháy. Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của xác ướp Lindow. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp (nguồn: VTC Now)

